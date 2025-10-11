घोसी विधानसभा सीट बनी महागठबंधन की 'अग्निपरीक्षा', CPI-ML और RJD में खींचतान!

Ghosi Assembly Constituency: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट पर महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर मामला फंसता दिख रहा है. इसकी वजह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में हाल ही में शामिल हुए नेता राहुल शर्मा हैं, जिन्हें संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है. वहीं, महागठबंधन के सहयोगी दल CPI (ML) लिबरेशन से वर्तमान विधायक रामबली यादव ने अपनी दावेदारी पुख्ता करते हुए नामांकन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है, जिससे यह सीट दोनों दलों के बीच तनाव की वजह बन सकती है.

राहुल शर्मा ने थामा है राजद का दामन

घोसी विधानसभा सीट पर विवाद तब गहराया जब राहुल शर्मा जदयू (JDU) छोड़कर राजद (RJD) में शामिल हुए. राहुल शर्मा साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू JDU के टिकट पर घोसी से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें CPI (ML) के रामबली यादव से हार का सामना करना पड़ा था.

विधायक रामबली यादव ने किया नामांकन का ऐलान

दूसरी तरफ साल 2020 में महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में घोसी विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले CPI (ML) के वर्तमान विधायक रामबली यादव ने अपनी दावेदारी पर किसी भी तरह के संशय को खत्म करते हुए नामांकन की तारीख का ऐलान कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब महागठबंधन में सीट-शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होना बाकी है.

महागठबंधन के लिए मुश्किल

घोसी विधानसभा सीट पर यह खींचतान महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है. एक तरफ जहां राजद एक मजबूत स्थानीय नेता को टिकट देने की तैयारी में है. वहीं, दूसरी तरफ वाम दल अपनी जीती हुई सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रही है. विधायक रामबली यादव की घोषणा महागठबंधन नेतृत्व पर दबाव बढ़ा रही है कि जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दें और घोसी सीट को लेकर स्थिति साफ करें.

