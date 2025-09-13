Jehanabad News: ट्रैक्टर की टक्कर से युवती की मौत, खबर सुनकर पिता को ब्रेन हैमरेज
Jehanabad News: ट्रैक्टर की टक्कर से युवती की मौत, खबर सुनकर पिता को ब्रेन हैमरेज

Jehanabad News: जहानाबाद के चौपाहा गांव में दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय आभा कुमारी की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई. बेटी की मौत की खबर सुनते ही पिता रामाशीष यादव को ब्रेन हैमरेज हो गया और वे अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे हैं. घटना के बाद गांव में मातम और पुलिस जांच जारी है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:33 PM IST

ट्रैक्टर की टक्कर से युवती की मौत, खबर सुनकर पिता को ब्रेन हैमरेज
ट्रैक्टर की टक्कर से युवती की मौत, खबर सुनकर पिता को ब्रेन हैमरेज

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. जहां सड़क हादसे में बेटी की मौत की खबर सुनकर पिता को ब्रेन हैमरेज हो गया. जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत जूझ रहे हैं. मामला घोषी थाना क्षेत्र के चौपाहा गांव का है. मृतका की पहचान रामाशीष यादव के 20 वर्षीय पुत्री आभा कुमारी के रूप में की गई है. घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि आभा अपने घर से साइकित से जितिया पर्व का सामान लेने बाजार जा रही थी. लेकिन किसे पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा.

रास्ते में तेज रफ्तार मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़ी आभा को रौंद दिया. हादसा इतना भयावह था कि आभा गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन आनन-फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही आभा ने दम तोड़ दिया. जब यह दुखद खबर उसके पिता तक पहुंचा तो वह गहरे सदमे में चले गए. अपनी लाड़ली को खोने का गम वह सहन नहीं कर पाए और अचानक उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया. 

परिजनों ने तत्काल उन्हें भी पटना के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया है. एक ओर जहां बेटी की अर्थी सज रही है, वहीं दूसरी ओर पिता जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. परिजनों की चीख-पुकार और आंसुओं ने वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम कर दीं. इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी है. 

इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार एक युवती को रौंद दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था जहां रास्ते मे ही उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल हो गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Jehanabad newsBihar News

