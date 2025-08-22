प्रेमिका की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में छोड़कर युवक फरार, घरवालों ने की शादी की मांग
प्रेमिका की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में छोड़कर युवक फरार, घरवालों ने की शादी की मांग

Jehanabad Newsजहानाबाद के घोसी में प्रेमिका की तबीयत बिगड़ने पर युवक उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गयापरिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए युवक से शादी कराने की मांग की हैजबकि युवक का परिवार इस रिश्ते से इंकार कर रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:31 PM IST

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Jehanabad News: जहानाबाद के घोसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका की तबीयत बिगड़ने पर एक युवक उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए युवक से शादी की मांग की है. मामला मखदुमपुर थाना क्षेत्र की एक युवती से जुड़ा है, जिसे गांव के ही एक युवक से प्यार हो गया था. बताया जा रहा है कि करीब तीन महीने पहले दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी. जो जल्द ही गहरे रिश्ते में बदल गई. 

जब घरवालों को इस रिश्ते की भनक लगी, तो उन्होंने लड़की पर पाबंदी लगाते हुए उसका फोन छीन लिया और बाहर निकलने पर रोक लगा दी. परिजनों की रोक के बावजूद दोनों के बीच प्रेम संबंध और गहरा होता गया और एक दिन दोनों घर से फरार हो गए. भागने के दौरान युवक ने युवती से शादी का वादा भी किया.

इसी बीच लड़की की तबीयत खराब हो गई. युवक ने इलाज के लिए उसे कुछ जगहों पर दिखाया. लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर युवक ने अपनी बहन से मिलने का बहाना बनाकर लड़की को अस्पताल में अकेला छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया. इधर किसी तरह लड़की के परिजन को इसकी सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे. तबियत बिगड़ने पर वे लड़की को लेकर घोसी थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. 

लड़की की मां ने बताया कि तीन-चार महीने से दोनों के बीच संबंध थे और साथ में कई तस्वीरें भी हैं. उनका कहना है कि जब समाज में उनकी इज्जत खराब हुई है, तो अब शादी भी उसी युवक से होनी चाहिए. हालांकि, युवक का परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है. पीड़िता के परिजन फिलहाल घोसी थाना में आवेदन देकर युवक से शादी की मांग की है.
इनपुट: मुकेश कुमार

