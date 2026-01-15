Advertisement
पटना में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को नेताओं और मंत्रियों के चैंबर तक पहुंचाया जा रहा, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का सनसनीखेज आरोप

पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सांसद पप्पू यादव ने बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए हैं.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव
पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सांसद पप्पू यादव ने बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस घटना को सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित अपराध के नेटवर्क का हिस्सा बताया है.

गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर चल रहा 'गंदा खेल'- पप्पू यादव
जहानाबाद में पीड़ित छात्रा के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल अब छात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं. पप्पू यादव ने दावा किया कि बड़े नेता, दलाल और माफिया मिलकर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं, जहां मासूम लड़कियों को नेताओं और मंत्रियों के चैंबर तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है और छात्राओं का मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है.

हॉस्टल मालिक के भतीजे पर शोषण का आरोप
पप्पू यादव ने घटना की तह में जाते हुए बताया कि मृतका एक बहुत ही मेधावी छात्रा थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस हॉस्टल में वह रह रही थी, वहां के मालिक का भतीजा और उसके दोस्त छात्रा को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. डर और लोक-लाज के कारण वह अपनी आपबीती परिवार को नहीं बता पाई. सांसद ने कहा कि रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि की बात सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन इसे दबाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने बिहार की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया और कहा कि प्रदेश में बेटियां अब खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं.

दरोगा पर दबाव और सीबीआई जांच की मांग
पप्पू यादव ने एक और चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि इस केस की जांच कर रहे दारोगा खुद डरे हुए हैं. उनके अनुसार, दारोगा परिजनों को फोन कर कह रहे हैं कि उन पर ऊपर से बहुत भारी दबाव है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें इस केस से हटवा दिया जाए. इस स्थिति को देखते हुए पप्पू यादव ने राज्य पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि छात्रावासों की कोई सरकारी मॉनिटरिंग नहीं है, जिसके कारण ऐसे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं.

पप्पू यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस मामले को शांत नहीं होने देंगे. उन्होंने घोषणा की कि वे इस मुद्दे को लेकर पटना हाई कोर्ट जाएंगे और 28 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र में भी इस आवाज को जोरदार तरीके से उठाएंगे. गौरतलब है कि चार दिन पहले हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने रेप और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था. अब इस घटना ने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है.

