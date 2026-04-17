जहानाबाद के इस स्कूल में चलता है अलग संविधान! शिक्षकों की मनमर्जी कागजी दावों को चिढ़ा रही मुंह

Jehanabad News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार और विभाग हर दिन मिशन मोड में नए-नए फरमान जारी कर रहे हैं. औचक निरीक्षण से लेकर अटेंडेंस तक पर सख्ती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन कागजी दावों को मुंह चिढ़ा रही है. ताजा मामला जहानाबाद के सदर प्रखंड का है, जहां एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों ने अपनी मर्जी का संविधान लागू कर रखा है.

मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अम्बेडकर नगर मोहल्ले का है. यहां के शिक्षकों के लिए स्कूल आना और जाना बच्चों के भविष्य पर नहीं, बल्कि उनके मूड पर निर्भर करता है. ​सुबह स्कूल खुला तो सही, लेकिन विद्यालय में तैनात चार शिक्षकों में से केवल एक शिक्षिका ही ड्यूटी पर पहुंचीं. खानापूर्ति के लिए बच्चों को बुलाया गया, मिड-डे मील खिलाया गया और जैसे ही पेट भरा, गुरुजी ने बच्चों की छुट्टी कर दी और खुद स्कूल में ताला जड़कर घर चलते बने. स्थानीय अभिभावकों और मासूम बच्चों का दर्द इस व्यवस्था की पोल खोलता है. ​बच्चों का कहना है कि सुबह स्कूल आए थे, लेकिन एक ही मैडम थीं. खाना खिलाकर हमें यह कह कर घर भेज दिया कि उन्हें ट्रेनिंग में जाना है और स्कूल में ताला लगा दिया.

वहीं, ​अभिभावकों का आरोप है कि यहां तीन महिला और एक पुरुष शिक्षक हैं, लेकिन सब अपनी मर्जी के मालिक हैं. स्कूल में रहने के दौरान भी ये बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में डूबे रहते हैं. अगर कोई बच्चा सवाल पूछे या शोर करे, तो कुर्सी पर बैठे-बैठे ही डस्टर फेंक कर मारते हैं. यही वजह है कि अब डर के मारे यहां बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है.

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इधर ​इस लापरवाही की गूंज जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने सख्त संज्ञान लिया है. डीएम के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूरी रिपोर्ट तलब की गई है. प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शो-कॉज जारी किया गया है. प्रशासन की इस सख्ती से जिले के अन्य लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

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