जहानाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, खेत में काम कर रहे दादा की चचेरे पोते ने की निर्मम हत्या

जहानाबाद के शिवगंज-मोकरी गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चचेरे पोते पवन पासवान ने अपने दादा करीमन पासवान की खेत में धारदार हथियार से हत्या कर दी. हमला अचानक बातचीत के दौरान हुआ और आरोपी मौके से भाग निकला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
Trending Photos
जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र के शिवगंज-मोकरी गांव में बुधवार को एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया. खेत में धान का बोझा बांध रहे करीमन पासवान की उनके ही चचेरे पोते ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. ग्रामीणों के अनुसार, घटना इतनी अचानक हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करीमन पासवान अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान उनका चचेरा पोता पवन पासवान वहां पहुंचा और सामान्य बातचीत करने लगा. कुछ ही पलों बाद पवन ने कमर से छुपाई हुई पसूली निकाली और अचानक सिर और गर्दन पर कई वार कर दिए. हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि करीमन पासवान की मौके पर ही मौत हो गई.
वारदात को अंजाम देने के बाद पवन पासवान खेत से भाग गया. गांव में देखते-ही-देखते अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कई लोगों ने बताया कि करीमन का किसी से कोई विवाद नहीं था, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि पवन ने ऐसा कदम क्यों उठाया.
ये भी पढ़ें- पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, सुपौल पुलिस की सूझबूझ से खुला राज
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया.
थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है. पवन पासवान की तलाश के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. परिवार, प्रत्यक्षदर्शियों और गांव वालों से पूछताछ जारी है, ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके.
ये भी पढ़ें- साहिबगंज में गलत ऑपरेशन का आरोप, निजी अस्पताल में महिला की मौत
इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोग हैरान हैं कि एक चचेरा पोता अपने ही दादा को इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है. हत्या के कारणों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल हर पहलू पर जांच कर रही है.
इनपुट- मुकेश कुमार