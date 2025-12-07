Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3032646
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, खेत में काम कर रहे दादा की चचेरे पोते ने की निर्मम हत्या

जहानाबाद के शिवगंज-मोकरी गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चचेरे पोते पवन पासवान ने अपने दादा करीमन पासवान की खेत में धारदार हथियार से हत्या कर दी. हमला अचानक बातचीत के दौरान हुआ और आरोपी मौके से भाग निकला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:54 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में चचेरे पोते ने की दादा की निर्मम हत्या
जहानाबाद में चचेरे पोते ने की दादा की निर्मम हत्या

जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र के शिवगंज-मोकरी गांव में बुधवार को एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया. खेत में धान का बोझा बांध रहे करीमन पासवान की उनके ही चचेरे पोते ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. ग्रामीणों के अनुसार, घटना इतनी अचानक हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करीमन पासवान अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान उनका चचेरा पोता पवन पासवान वहां पहुंचा और सामान्य बातचीत करने लगा. कुछ ही पलों बाद पवन ने कमर से छुपाई हुई पसूली निकाली और अचानक सिर और गर्दन पर कई वार कर दिए. हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि करीमन पासवान की मौके पर ही मौत हो गई.

वारदात को अंजाम देने के बाद पवन पासवान खेत से भाग गया. गांव में देखते-ही-देखते अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कई लोगों ने बताया कि करीमन का किसी से कोई विवाद नहीं था, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि पवन ने ऐसा कदम क्यों उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, सुपौल पुलिस की सूझबूझ से खुला राज

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया.
थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है. पवन पासवान की तलाश के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. परिवार, प्रत्यक्षदर्शियों और गांव वालों से पूछताछ जारी है, ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

ये भी पढ़ें- साहिबगंज में गलत ऑपरेशन का आरोप, निजी अस्पताल में महिला की मौत

इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोग हैरान हैं कि एक चचेरा पोता अपने ही दादा को इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है. हत्या के कारणों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल हर पहलू पर जांच कर रही है.

इनपुट- मुकेश कुमार

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, दादा की चचेरे पोते ने की निर्मम हत्या
Supaul News
पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, सुपौल पुलिस की सूझबूझ से खुला राज
Naxalite Lokendra Yadav
लातेहार में हार्डकोर नक्सली लोकेंद्र यादव गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी साजिश की नाकाम
Pawan Singh
सलमान खान के शो में जाने से पहले पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी
IAS Vinay Chaubey
IAS विनय चौबे की पत्नी से ACB की लंबी पूछताछ, रांची स्थित आवास पर पहुंची टीम
Bisf
CISF की तरह ही बिहार में BISF फोर्स का होगा गठन, जानिए क्या और कैसे करेगी काम?
Sahibganj news
साहिबगंज में गलत ऑपरेशन का आरोप, निजी अस्पताल में महिला की मौत
Bihar News
Bihar Electricity Hike: बिहार में बिजली होगी महंगी! जानिए अब कितना आएगा आपका बिल
IndiGo
IndiGo की आज भी कई फ्लाइट्स हुईं कैंसिल, पटना एयरपोर्ट पर यात्री हुए परेशान
Bhojpuri news
सलमान खान की ये 4 हीरोइनें जो बनीं भोजपुरी सिनेमा की स्टार, जानिए नाम