घरों मे जड़ा था ताला, चोरों ने रातभर मचाया आतंक, दवा व्यवसायी के यहां से लूटे 8 लाख के जेवरात

Jehanabad News: जहानाबाद में चोरी की बड़ी वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है. स्टेशन इलाके स्थित एक बंद घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए दवा व्यवसायी के घर से आठ लाख रुपये के सोने-चांदी के गहनों की चोरी कर ली.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:04 PM IST

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए दवा व्यवसायी के घर से लगभग आठ लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए है. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन इलाके की है, जिसने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी है.पीड़ित परिवार के सदस्य संतोष जो कि पेशे से एक दवा व्यवसायी हैं. उन्होंने बताया कि वह एक  रिटायर्ड शिक्षक के घर में किराए पर रहकर अपनी दवा दुकान चलाते हैं. गुरुवार की शाम वे अपनी दादी का इलाज कराने के लिए अपने पैतृक गांव कोहरा गए थे. घर पर ताला बंद था और पूरा मकान खाली पड़ा था. इसी बीच, चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और बड़ी आसानी से मकान मालिक सहित कई कमरों के ताले तोड़ डाले.


  1.  

ये भी पढ़ें: लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात बदमाश विक्की सिंह को किया गिरफ्तार

चोरों ने अलमारी और बक्सों को खंगालते हुए घर में रखे कीमती सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए. शनिवार सुबह जब संतोष अपने परिवार के साथ लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और कई कमरों के ताले टूटे हुए हैं. जांच करने पर पता चला कि करीब आठ लाख रुपये के जेवरात गायब हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की है और आसपास लगे CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है. वहीं, स्थानीय लोग इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

पीड़ित संतोष ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसी घटना घटेगी. फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है.

इनपुट: मुकेश कुमार

