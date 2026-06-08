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Jehanabad News: जहानाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. दिल दहला देने वाली यह घटना टेहटा थाना क्षेत्र के कोहरा गांव की है, जहां संतान न होने और दूसरी शादी का विरोध करने पर एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आरोपी परिवार घर छोड़कर फरार है. मृतका की पहचान चुलबुल चौधरी की पहली पत्नी जुली कुमारी के रूप में की गई है.
बताया जा रहा है कि लगभग 10 साल पहले नालंदा के बिहारशरीफ की रहने वाली जुली की शादी चुलबुल चौधरी से हुई थी. मगर, लंबे समय तक कोई संतान न होने की वजह से चुलबुल चौधरी जुली को लगातार प्रताड़ित करता था. जुल्म की इंतहा तब हो गई जब पति चुलबुल चौधरी ने कुछ दिनों पूर्व पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली. जब जुली ने इस दूसरी शादी का विरोध किया, तो घर में विवाद बढ़ गया.
इसी विवाद के बीच हैवान बने पति ने जुली को इस कदर पीटा की उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति घर छोड़ मौके से फरार हो गए.
थाना अध्यक्ष गुरफन अली ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कोहरा गांव में चुलबुल चौधरी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया है. मृतका के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि सिर पर प्रहार के कारण ही मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
वहीं, इस घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. मायके वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके.