Jehanabad News: फर्जी ID से अश्लील वीडियो वायरल कर रहा पति, पत्नी ने साइबर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप
Jehanabad News: जहानाबाद में एक महिला ने पति पर मानसिक, शारीरिक और साइबर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पीड़िता का दावा है कि तलाक के मुकदमे के बाद पति ने फर्जी फेसबुक ID से अश्लील वीडियो और फोटो वायरल किया है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:59 PM IST

पति पर गंभीर आरोप
Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर मानसिक, शारीरिक और साइबर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. मामला नगर थाना क्षेत्र के कुतबनचक मोहल्ले का है. पीड़िता नाजिया परवीन ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2019 में झारखंड के बोकारो जिले के चलकारी गांव निवासी मोहम्मद आविद जफर से हुई थी. 

यह भी पढे़ं: व्हाट्सअप चैट के जरिए गंदी बात करते थे टीचर, छात्रा के आरोप से मची खलबली

शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा और इस दौरान दंपति की एक चार साल की बेटी भी है. लेकिन कुछ समय बाद पति और ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग शुरू हो गई. पीड़िता के अनुसार, शादी में उसके परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था. लेकिन फिर भी मांगें जारी रहीं. मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया. जिसके चलते वह ससुराल छोड़ अपने मायके शहर के कुतवनचक लौट आई. पीड़िता ने बताया कि कई बार समझौते की कोशिशें की गईं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला. 

अंततः वर्ष 2023 में नाजिया ने जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में तलाक का मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद,आरोप है कि पति मोहम्मद आविद जफर ने नाजिया को मैसेज भेजकर पहले धमकाया बाद में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर अश्लील वीडियो और फोटो पोस्ट करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने नाजिया का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया. जिससे उसे लगातार अजनबी लोगों के फोन कॉल और अशोभनीय मैसेज आने लगे हैं. 

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति द्वारा यह सब मुकदमा वापस लेने के दबाव में किया जा रहा है. इस मामले में महिला ने संबंधित वीडियो की कॉपी के साथ साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इधर साइबर थाने की पुलिस ने सनहा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

