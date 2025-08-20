पत्नी ने डाला तलाक का केस, पति ने अश्लील वीडियो किया वायरल, जानिए पूरा मामला

Jehanabad News: जहानाबाद से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर मानसिक, शारीरिक और साइबर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. मामला नगर थाना क्षेत्र के कुतबनचक मोहल्ले का है. पीड़िता नाजिया परवीन ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2019 में झारखंड के बोकारो जिले के चलकारी गांव निवासी मोहम्मद आविद जफर से हुई थी. शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा और इस दौरान दंपति की एक चार साल की बेटी भी है, लेकिन कुछ समय बाद पति और ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग शुरू हो गई.

पीड़िता के अनुसार, शादी में उसके परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन फिर भी मांगें जारी रही. मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया. जिसके चलते वह ससुराल छोड़ अपने मायके शहर के कुतवनचक लौट आई.

पीड़िता ने बताया कि कई बार समझौते की कोशिशें की गईं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला. अंततः वर्ष 2023 में नाजिया ने जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में तलाक का मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद आरोप है कि पति मोहम्मद आविद जफर ने नाजिया को मैसेज भेजकर पहले धमकाया बाद में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर अश्लील वीडियो और फोटो पोस्ट करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने नाजिया का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया. जिससे उसे लगातार अजनबी लोगों के फोन कॉल और अशोभनीय मैसेज आने लगे.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति की तरफ से यह सब मुकदमा वापस लेने के दबाव में किया जा रहा है. इस मामले में महिला ने संबंधित वीडियो की कॉपी के साथ साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इधर साइबर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

