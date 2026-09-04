Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jehanabad
  • /कोई तो रोक लो! राजू लाल कर रहा शादी पर शादी, 2 पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ तीसरी के साथ फरार

कोई तो रोक लो! राजू लाल कर रहा शादी पर शादी, 2 पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ तीसरी के साथ फरार

जहानाबाद जिला में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां का रहने वाला राजू लाल नाम का शख्स शादी पर शादी किए जा रहा है. वह अपनी दो पत्नियों और 4 बच्चों को छोड़ तीसरी के साथ फरार हो गया है. अब पति के खिलाफ दोनों पत्नियां थाने पहुंची हैं.

Written ByMukesh KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:35 PM IST
कोई तो रोक लो! राजू लाल कर रहा शादी पर शादी, 2 पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ तीसरी के साथ फरार
Image Credit: राजू लाल तीसरी दुल्हन लेकर गायब (Photo-AI)

About the Author

Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना जंक्शन के पास होटल में 14 साल की बच्ची से रेप,आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
2
3
4
5