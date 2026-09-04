/कोई तो रोक लो! राजू लाल कर रहा शादी पर शादी, 2 पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ तीसरी के साथ फरार

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बिहार के जहानाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी दो-दो पत्नियों और चार बच्चों को छोड़कर तीसरी महिला के साथ फरार हो गया. जब मामले का खुलासा हुआ, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. अब इंसाफ और पति की तलाश की गुहार लेकर दोनों पत्नियां एक साथ थाने पहुंची हैं. पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र स्थित मलहचक मोड़ पानी टंकी इलाके का है.
बताया जाता है कि शकूराबाद के रहने वाले राजू लाल की पहली शादी 15 साल पहले रिंकू देवी से हुई थी, जिससे उनके दो बेटे हैं. राजू एक होटल में काम करता था. काम के दौरान ही उसे खुशबू नाम की महिला से प्यार हो गया. जब पहली पत्नी को इसकी खबर लगी तो विवाद हुआ, लेकिन बाद में पहली पत्नी की सहमति से ही राजू ने 8 साल पहले खुशबू से भी शादी कर ली.
पहली पत्नी ने बताया कि शादी के 15 साल हो गए, होटल में काम करते थे तो खुशबू से प्यार हो गया. फिर सहमति से दूसरी शादी हुई. हम दोनों साथ ही मलहचक स्थित पानी टंकी के पास किराए के मकान में रहते थे. राजू अपनी दोनों पत्नियों को एक ही किराए के मकान में रखता था और बारी-बारी से दोनों के साथ रहता था.
वहीं, दूसरी पत्नी खुशबू से भी राजू को दो बेटियां हुईं. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन राजू का दिल एक बार फिर मचला. इस बार होटल में काम करने वाली जूली नाम की महिला से राजू की नजदीकियां बढ़ गईं. फोन पर बातचीत को लेकर घर में रोजाना झगड़ा होने लगा और एक दिन राजू अचानक गायब हो गया.
दूसरी पत्नी ने बताया कि फोन पर बात करने को लेकर झगड़ा होता था. जब हम लोग जूली के जोलबीघा वाले घर गए तो पता चला कि जूली भी अपने 2 बच्चों को छोड़ राजू के साथ हरियाणा भाग गई है. दोनों पत्नियों और चार मासूम बच्चों के सामने अब दाने-दाने का संकट खड़ा हो गया है. पहले दोनों महिलाएं नगर थाना गईं और फिर एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. फिलहाल फरार पति या तीसरी महिला का पक्ष सामने नहीं आ सका है. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की असली तस्वीर साफ हो पाएगी.