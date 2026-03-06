Advertisement
IIT के बाद अब UPSC क्रैक: नौकरी के साथ की तैयारी और पहले ही अटेम्प्ट में पाया मुकाम, जानें जहानाबाद के अमरीश की कहानी

UPSC Result 2025: बिहार के जहानाबाद के जारू गांव के अमरीश शर्मा ने यूपीएससी संयुक्त जियो-साइंटिस्ट परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर हाइड्रो जियो-साइंटिस्ट पद के लिए चयनित होकर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है. साधारण परिवार से आने वाले अमरीश की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:55 PM IST

UPSC Result 2025: कहते हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते. इस कहावत को सच कर दिखाया है बिहार के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के जारू गांव के रहने वाले अमरीश शर्मा ने. अमरीश ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त जियो-साइंटिस्ट परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में शानदार सफलता हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि छोटे गांव से निकलकर भी देश की कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है, बस जरूरत होती है कड़ी मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प की.

हाइड्रो जियो-साइंटिस्ट पद के लिए हुआ चयन
अमरीश शर्मा का चयन यूपीएससी के माध्यम से हाइड्रो जियो-साइंटिस्ट के प्रतिष्ठित पद के लिए हुआ है. यह परीक्षा देश की कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है, जिसमें सफलता हासिल करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता. खास बात यह है कि अमरीश ने यह सफलता अपने पहले ही प्रयास में हासिल की, जो उनकी प्रतिभा और लगन को दर्शाती है. इस उपलब्धि के बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल है.

ये भी पढ़ें: आंखों में नहीं, सपनों में थी रोशनी: UPSC में 20वीं रैंक लाकर रविराज ने बढ़ाया मान

साधारण परिवार से निकलकर तय किया सफलता का सफर
अमरीश एक सामान्य परिवार से आते हैं. उनके पिता राजीव रंजन शर्मा गुजरात में एक कपड़ा उद्योग में निजी नौकरी करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं. अमरीश ने अपनी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई गुजरात से पूरी की. इसके बाद उन्होंने आईआईटी में 63वां रैंक हासिल किया और कैंपस सेलेक्शन के जरिए धनबाद की एक कंपनी में नौकरी मिली. वहां दो वर्षों तक काम करने के बाद वर्ष 2025 में उन्होंने असम में सतलुज विद्युत निगम में नौकरी शुरू की. इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी संयुक्त जियो-साइंटिस्ट परीक्षा का फॉर्म भरा और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली.

गांव और जिले में जश्न का माहौल
अमरीश की इस सफलता से जारू गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है. गांव के लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं. पिता राजीव रंजन शर्मा अपने बेटे की इस उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं. अमरीश की यह सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जहानाबाद जिले और बिहार के लिए गर्व की बात है. उनकी उपलब्धि उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

