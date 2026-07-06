/Zee Media की खबर का असर: जहानाबाद में खाद वितरण की बदइंतजामी देख एक्शन में DM, अब रोस्टर से मिलेगी यूरिया

भीड़ के बाद भी एक ही काउंटर चालू

धान की रोपनी का समय निकला जा रहा है और किसान खेतों को छोड़कर सुबह 6 बजे से ही यूरिया खाद की एक-एक बोरी के लिए कतारों में लगने को मजबूर हैं. किसानों का आरोप है कि सैकड़ों की भीड़ के बावजूद प्रशासन ने यहां महज एक ही काउंटर चालू रखा. इसी एक काउंटर पर महिला और पुरुष दोनों की कतारें लगा दी गईं. ऊपर से आसमान से बरसती आग और उमस ने रही-सही कसर पूरी कर दी, जिसके चलते कई महिला किसान लाइन में ही चक्कर खाकर गिर गईं. सुरक्षा का यहां कोई इंतजाम नहीं है. हद तो तब हो गई जब सुबह से लाइन में खड़े असली किसानों को धकेलकर कुछ बिचौलियों ने जरूरत से ज्यादा खाद का उठाव कर लिया और कई गरीब किसान बिना खाद लिए ही निराश होकर घर लौटने को मजबूर हो गए.