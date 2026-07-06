/Zee Media की खबर का असर: जहानाबाद में खाद वितरण की बदइंतजामी देख एक्शन में DM, अब रोस्टर से मिलेगी यूरिया

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बिहार में एक तरफ मानसून की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी तरफ जो थोड़ी-बहुत खेती बची है, उसके लिए खाद की किल्लत और बदइंतजामी ने अन्नदाता को परेशान कर दिया है. ताजा मामला जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित विस्कोमान केंद्र का है. जहां सुबह 6 बजे से ही यूरिया खाद के लिए महिला और पुरुष किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बदइंतजामी का आलम यह था कि भीषण गर्मी के बीच सिर्फ एक ही काउंटर खोला गया. कई महिला किसान कतार में खड़े-खड़े बेहोश हो गईं. जब जी मीडिया की टीम ने इस बदहाली को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया, तब जाकर अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
भीड़ के बाद भी एक ही काउंटर चालू
धान की रोपनी का समय निकला जा रहा है और किसान खेतों को छोड़कर सुबह 6 बजे से ही यूरिया खाद की एक-एक बोरी के लिए कतारों में लगने को मजबूर हैं. किसानों का आरोप है कि सैकड़ों की भीड़ के बावजूद प्रशासन ने यहां महज एक ही काउंटर चालू रखा. इसी एक काउंटर पर महिला और पुरुष दोनों की कतारें लगा दी गईं. ऊपर से आसमान से बरसती आग और उमस ने रही-सही कसर पूरी कर दी, जिसके चलते कई महिला किसान लाइन में ही चक्कर खाकर गिर गईं. सुरक्षा का यहां कोई इंतजाम नहीं है. हद तो तब हो गई जब सुबह से लाइन में खड़े असली किसानों को धकेलकर कुछ बिचौलियों ने जरूरत से ज्यादा खाद का उठाव कर लिया और कई गरीब किसान बिना खाद लिए ही निराश होकर घर लौटने को मजबूर हो गए.
DM के निर्देश के बाद मौके पर पहुंचे SDO
वहीं, जब जी मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्राउंड रियलिटी देखी और इसकी सीधी सूचना जिलाधिकारी को दी, तो प्रशासन हरकत में आया. जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी SDO राजीव रंजन सिन्हा पुलिस बल के साथ विस्कोमान पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित किसानों को समझा-बुझाकर शांत कराया और व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया. एसडीओ ने बताया कि एक ही दिन में कई अलग-अलग प्रखंडों के किसानों के पहुंच जाने के कारण अचानक भीड़ बढ़ गई थी. हमने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. अब यहां रोस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है. इसके तहत अलग-अलग दिनों में अलग-अलग प्रखंडों के किसानों को तय रोस्टर के अनुसार ही खाद का वितरण किया जाएगा, ताकि ऐसी आपाधापी दोबारा न हो.
एसडीओ के आश्वासन के बाद हंगामा शांत
जहानाबाद में इस वर्ष सामान्य से करीब 48 प्रतिशत कम बारिश हुई है. सूखे के मुहाने पर खड़े जिले में धान की रोपनी पहले ही बेहद कम हो सकी है. ऐसे में जो किसान जैसे-तैसे खेती बचा रहे हैं, उनके सामने वितरण व्यवस्था की यह बदहाली एक बड़ी चिंता बन गई है. सवाल यह उठता है कि जब शुरुआती दौर में विस्कोमान का यह हाल है, तो आने वाले दिनों में जब खाद की मांग और तेज होगी, तब प्रशासन इस व्यवस्था को कैसे संभालेगा? फिलहाल एसडीओ के आश्वासन के बाद हंगामा तो शांत हो गया है, लेकिन जहानाबाद के अन्नदाता को अभी भी एक पारदर्शी और बेहतर वितरण व्यवस्था का इंतजार है.