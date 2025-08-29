PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901698
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन

Jehanabad News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया. जहानाबाद अरवल मोड़ के पास कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर आक्रोश प्रकट किया. महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम कुमारी ने कहा कि माताओं के सम्मान पर राजनीति करना बेहद शर्मनाक है.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:16 PM IST

Trending Photos

भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Jehanabad News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है.दिल्ली से लेकर पटना तक नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकरए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वही बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. इसी कड़ी में बिहार के जहानाबाद में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया. अरवल मोड़ के समीप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर आक्रोश प्रकट किया.

इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी की निंदा नहीं की,जो कि घोर निंदनीय है. भाजयुमों कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द माफी नहीं मांगी गई, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और अधिक तेज किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा में PM मोदी को दी गईं 'मां' की गालियां, बीजेपी ने दर्ज कराया मुकदमा

Add Zee News as a Preferred Source

वही इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार,भजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव कुमार,महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पूनम कुमारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे. महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम कुमारी ने कहा कि माताओं के सम्मान पर राजनीति करना बेहद शर्मनाक है. यदि विपक्षी नेता इस तरह की अभद्र टिप्पणियों का समर्थन या मौन स्वीकृति देते हैं, तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.

पुतला दहन के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक नारों से गूंज उठा. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विपक्षी दल जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, भाजपा नेताओं ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे और तब तक आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे जब तक माफी नहीं मिलती.
इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM Modi

Trending news

PM Modi
PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन
Satish Chandra Dubey
'विपक्ष कर रहा लोगों को गुमराह', राहुल, पप्पू और तेजस्वी पर सतीश चंद्र दुबे का हमला
Chandeshwar Prasad Chandravanshi
पीएम मोदी को गाली को लेकर JDU नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भड़के
Bokaro News
बोकारो में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद
Ravi shankar prasad
Bihar Politics: कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद और संजय जयसवाल
Enos Ekka
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 दोषी करार, सीबीआई कोर्ट का फैसला
patna news
पटना में छात्रा की मौत का मामला, दंगे और उत्पात पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
Supreme Court
Bihar SIR: समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
amit malviya
'जिससे मिला था धोखा, आज दे रहे उसी का साथ', सिद्धारमैया पर अमित मालवीय का तंज
abuse
सभ्यता पहले आई या गालियां? 'पीएम मोदी को गाली' के बहाने जानें इसके अनछुए पहलुओं को
;