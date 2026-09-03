/जहानाबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हॉस्पिटल मोड़ से काको मोड़ तक हुई कार्रवाई

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Jehanabad News: जहानाबाद शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. नगर परिषद के नेतृत्व में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. यह अभियान शहर के प्रमुख व्यावसायिक और व्यस्ततम इलाकों में चलाया गया.
बुलडोजर से अवैध कब्जों पर कार्रवाई
अतिक्रमण हटाओ अभियान हॉस्पिटल मोड़ से लेकर अरवल मोड़ और काको मोड़ तक व्यापक स्तर पर चलाया गया. पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से लगाई गई दर्जनों अस्थायी दुकानों, ठेलों और गुमटियों को हटा दिया. कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों द्वारा प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी करने पर उनका सामान भी जब्त कर लिया गया.
8 हजार रुपये का वसूला गया जुर्माना
कार्रवाई के दौरान मौके पर ही कई दुकानदारों से करीब 8 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया. प्रशासन की अचानक हुई इस कार्रवाई से सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वाले दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. अभियान के दौरान अधिकारियों ने सड़क और फुटपाथ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी.
सख्ती के साथ जारी रहेगा अभियान
इस संबंध में नगर परिषद के प्रभारी टैक्स दारोगा अशोक कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी छिरिड वाई भूटिया के स्पष्ट निर्देश में की जा रही है. उन्होंने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. यदि किसी दुकानदार ने दोबारा सड़क किनारे दुकान लगाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ और अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.