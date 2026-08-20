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जहानाबाद में HIV को लेकर चेतावनी, सड़क किनारे टैटू और नाक-कान छिदवाने से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा

Jehanabad News: जहानाबाद में एचआईवी/एड्स से बचाव को लेकर आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष ने असुरक्षित टैटू और नाक-कान छिदवाने को लेकर लोगों को सावधान किया. उन्होंने कहा कि संक्रमित सुई या औजार के दोबारा इस्तेमाल से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

Written ByMukesh KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 20, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:45 PM IST
जहानाबाद में HIV को लेकर चेतावनी, सड़क किनारे टैटू और नाक-कान छिदवाने से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा
Image Credit: जहानाबाद में HIV को लेकर चेतावनी (zee media)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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