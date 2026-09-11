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जहानाबाद में मोबाइल चोरी, नाबालिग चोर की लोगों ने जमकर की पिटाई, पुलिस को बताए बिना निपटाया मामला

Jehanabad News: जहानाबाद के ऊंटा सब्जी मंडी में मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग को लोगों ने पकड़ लिया. भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की और पूछताछ के दौरान मोबाइल बरामद कर लिया.

Written ByMukesh KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 11, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:42 AM IST
जहानाबाद में मोबाइल चोरी, नाबालिग चोर की लोगों ने जमकर की पिटाई, पुलिस को बताए बिना निपटाया मामला
Image Credit: जहानाबाद में मोबाइल चोरी, नाबालिग चोर की लोगों ने जमकर की पिटाई (zee media)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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