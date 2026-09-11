/जहानाबाद में मोबाइल चोरी, नाबालिग चोर की लोगों ने जमकर की पिटाई, पुलिस को बताए बिना निपटाया मामला

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Jehanabad News: जहानाबाद में उस समय अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया, जब मोबाइल चुराकर भाग रहे एक नाबालिग को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. मामला नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा सब्जी मंडी के पास का है. बताया जाता है कि सेवनन गांव के एक ग्रामीण ऊंटा सब्जी मंडी में दैनिक खरीदारी करने पहुंचे थे. मंडी में खरीदारों की भारी भीड़ का फायदा उठाकर घात लगाए एक नाबालिग ने बड़ी सफाई से उनकी जेब में रखा सवा लाख रुपये मूल्य का महंगा मोबाइल फोन पार कर दिया.
पीछा कर नाबालिग को पकड़ा
हालांकि, जेब हल्की होते ही पीड़ित को चोरी का अहसास हो गया. उन्होंने बिना एक पल गंवाए शोर मचाते हुए भाग रहे नाबालिग का पीछा किया और स्थानीय दुकानदारों एवं राहगीरों की मदद से उसे खदेड़कर पकड़ लिया. नाबालिग के पकड़े जाते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. चोरी की बात सुनते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और आक्रोशित भीड़ ने नाबालिग की जमकर धुनाई शुरू कर दी.
मोबाइल बरामद, आरोपी को छोड़ा
कड़ाई से की गई पूछताछ और पिटाई के दबाव में आरोपी ने चुराया हुआ मोबाइल तुरंत निकालकर पीड़ित के हवाले कर दिया. हालांकि, मोबाइल बरामद होते ही स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को देना या आरोपी को कानून के हवाले करना मुनासिब नहीं समझा. लोगों ने आपसी रजामंदी से मौके पर ही फैसला करते हुए नाबालिग को कड़ी चेतावनी दी और उसे छोड़ दिया.
पुलिस को सूचना न देने पर उठे सवाल
इस पूरी घटना के दौरान सब्जी मंडी परिसर में काफी देर तक गहमागहमी और अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. हालांकि, भीड़ द्वारा पुलिस को सूचना दिए बिना आरोपी को इस तरह छोड़ देने को लेकर अब प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं.