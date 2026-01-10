जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी भीषण आग, 5 बीघे की धान-नेवारी स्वाहा

Jehanabad Fire News: बिहार के जहानाबाद जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दो किसानों के खलिहान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और खलिहान में रखा धान और नेवारी जलकर राख हो गया. इस हादसे में किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. घटना शकुराबाद थाना क्षेत्र के मेघु बीघा गांव की बताई जा रही है.

5 बीघा धान-नेवारी जलकर राख

ग्रामीणों के अनुसार गांव के बधार में बने खलिहान में किसान सतेंद्र यादव और पेशकार यादव ने कटाई के बाद करीब 5 बीघा धान और नेवारी सुरक्षित रखी थी. अचानक आग लगने से कुछ ही मिनटों में पूरा खलिहान आग की चपेट में आ गया. लपटें इतनी ऊंची उठने लगीं कि आसपास के लोग दहशत में आ गए. आग की भयावहता के कारण फसलों को बचाने का कोई मौका नहीं मिल सका.

ग्रामीणों की कोशिश नाकाम, दमकल ने पाया काबू

आग लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया और बाल्टी, पानी व मिट्टी की मदद से आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू पाना संभव नहीं हो सका. हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खलिहान में रखा सारा धान और नेवारी जलकर राख हो चुका था.

साजिश की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर खलिहान में आग लगाई गई है. घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है. पीड़ित किसानों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है और किसान गहरे सदमे में हैं.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार