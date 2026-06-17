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जहानाबाद राजद विधायक राहुल कुमार ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना, 'खान सर-रौशन आनंद' विवाद की CBI जांच की मांग

खान सर विवाद पर RJD विधायक राहुल कुमार ने CBI जांच की मांग की है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है. जहानाबाद समेत पूरे बिहार में रोज लूट, चोरी, छिनतई और चेन स्नेचिंग जैसी अनगिनत घटनाएं हो रही हैं.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 17, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:14 AM IST
जहानाबाद राजद विधायक राहुल कुमार ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना, 'खान सर-रौशन आनंद' विवाद की CBI जांच की मांग
Image Credit: जहानाबाद राजद विधायक राहुल कुमार

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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