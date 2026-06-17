जहानाबाद राजद विधायक राहुल कुमार ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना, 'खान सर-रौशन आनंद' विवाद की CBI जांच की मांग

राज्य चुनें
Jehanabad News: बिहार की कानून-व्यवस्था और पटना के हाई-प्रोफाइल कोचिंग विवाद को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा चुकी है. जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार ने सूबे की सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है. विधायक ने सरकार की कानून-व्यवस्था के दावों को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. इसके साथ ही उन्होंने पटना के चर्चित शिक्षक खान सर और रौशन आनंद विवाद में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.
अपराध के आंकड़ों पर कसा तंज
विधायक राहुल कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किए जा रहे अपराध के आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को जमीन पर देखना चाहिए कि हकीकत क्या है. उन्होंने कहा कि जहानाबाद समेत पूरे बिहार में रोज लूट, चोरी, छिनतई और चेन स्नेचिंग जैसी अनगिनत घटनाएं हो रही हैं. पुलिस अपराधियों को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. विधायक ने सरकार के दावों को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि इस बात पर बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए कि सरकार जो आंकड़े दे रही है, वे आ कहाँ से रहे हैं? उन्होंने आशंका जताते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की जानकारी के बिना पीछे से कुछ और ही खेला चल रहा हो और पुलिस किसी और काम में व्यस्त हो? बिहार सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा को कठघरे में खड़ा करते हुए राजद विधायक ने कहा कि धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा.
मुजफ्फरपुर की घटना की किया जिक्र
उन्होंने मुजफ्फरपुर में हुई एक दर्दनाक वारदात का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधी इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि परिवार के सामने, पत्नी और बेटे-बेटियों की आंखों के आगे सरेआम गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं. ऐसे में सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा कहां गायब हो गया? एक तरफ सरकार कार्रवाई का दावा करती है और दूसरी तरफ अपराधियों का तांडव जारी है.पटना के दो प्रसिद्ध कोचिंग संचालकों खान सर और रौशन आनंद के बीच उपजे हालिया विवाद पर विधायक राहुल कुमार ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष नहीं है. विधायक ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि खान सर ने गोली चलवाई, लेकिन बिहार की पुलिस उन्हें बचा रही है, जबकि दूसरी तरफ रौशन आनंद को जेल भेज दिया गया. यह पूरी तरह से एकतरफा कार्रवाई है.
राजद विधायक ने पुलिस पर खड़े किए सवाल
पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए राजद विधायक ने कहा कि इस पूरे मामले में भारी विसंगतियां हैं. उन्होंने कहा दोनों पक्षों का घटनास्थल एक ही है, लेकिन दोनों के केस अलग-अलग दर्ज किए गए हैं. एक ही घटना के दो अलग-अलग फैक्ट्स सामने लाए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार और प्रशासन खुद बुरी तरह कन्फ्यूज हो चुके हैं. उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत संज्ञान में लिया जाए और पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि जनता के सामने सच स्पष्ट हो सके.