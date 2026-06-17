जहानाबाद राजद विधायक राहुल कुमार ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना, 'खान सर-रौशन आनंद' विवाद की CBI जांच की मांग

अपराध के आंकड़ों पर कसा तंज

​विधायक राहुल कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किए जा रहे अपराध के आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को जमीन पर देखना चाहिए कि हकीकत क्या है. उन्होंने कहा कि जहानाबाद समेत पूरे बिहार में रोज लूट, चोरी, छिनतई और चेन स्नेचिंग जैसी अनगिनत घटनाएं हो रही हैं. पुलिस अपराधियों को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. विधायक ने सरकार के दावों को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि इस बात पर बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए कि सरकार जो आंकड़े दे रही है, वे आ कहाँ से रहे हैं? उन्होंने आशंका जताते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की जानकारी के बिना पीछे से कुछ और ही खेला चल रहा हो और पुलिस किसी और काम में व्यस्त हो? ​बिहार सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा को कठघरे में खड़ा करते हुए राजद विधायक ने कहा कि धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा.