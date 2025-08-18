Jehanabad News: डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि, संविधान और वोट अधिकार की रक्षा का लिया गया संकल्प
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2886962
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि, संविधान और वोट अधिकार की रक्षा का लिया गया संकल्प

Jehanabad News: जहानाबाद में जन मुक्ति आंदोलन ने डॉ. विनयन की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. कार्यक्रम में संविधान और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई गई.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:15 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि
जहानाबाद में डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद के काको प्रखंड के नवादा स्थित जन मुक्ति आंदोलन के कार्यालय में सोमवार को डॉ विनयन की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जन मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईएएस व्यास जी ने की. मंच का संचालन जन मुक्ति आंदोलन के महासचिव हरी लाल प्रसाद सिंह ने किया. इस कार्यक्रम में अनेक जगह से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में गढ़वा,पलामू जहानाबाद, अरवल एवं आसपास के इलाके से आए बुद्धिजीवी ने शिरकत किया.

यह भी पढ़ें: वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरों में छिपे हैं कई संदेश, क्या बदल रही है कांग्रेस!

मौके पर मुख्य वक्ता व्यास जी ने कहा कि देश में संविधान, लोकतंत्र और आपसी भाईचारे के विरुद्ध विपरीत समय चल रहा है. संविधान को बदलने की कवायद चल रही है. संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त, समाजवाद और समानता शब्द को हटाने के लिए न्यायालय में केस किया जा रहा है,साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. इसलिए आम नागरिकों को सचेत होना होगा और जनता को अदालत में इसका जवाब देना होगा. उन्होंने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर असंतोष व्यक्त किया. 

उन्होंने इस पुनरीक्षण कार्य को आम नागरिकों तथा लोकतंत्र के विरुद्ध बताया. जनमुक्ति आंदोलन के महासचिव हरी लाल प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में गरीब वंचितों को वोट देने का अधिकार समाप्त करने की साजिश केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर कर रही है. जन मुक्ति आंदोलन अपने कार्यकर्ता के माध्यम से गांव-गांव में इसका विरोध करेगी. कार्यक्रम में अभिजीत सिंह, संत प्रसाद रविकांत कुमार, बालकेसर ख़रबार,चंद्रमा सिंह, हीरा शर्मा, राम यादव, विश्वनाथ यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jehanabad newsBihar politicsBihar News

Trending news

Jehanabad news
डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि, संविधान और वोट अधिकार की रक्षा का लिया गया संकल्प
Sasaram Vidhan Sabha Seat
Sasaram Vidhan Sabha Seat: बदलते समीकरण के बीच सासाराम में इस बार दिलचस्प होगी टक्कर
Prashant Kishor
सुपौल में प्रशांत किशोर का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला
Rahul Gandhi
गयाजी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार को नए घर की चाबियां सौंपीं
Vaishali news
विवाहित महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने मुंड दिया सिर
Bihar politics
वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरों में छिपे हैं कई संदेश, क्या बदल रही है कांग्रेस!
Sanjay Jha
बिहार के 'जननायक' सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस अब टाइटल भी चोरी करने लगी : संजय झा
Latehar News
लातेहार पुलिस की गिरफ्त में दो कुख्यात नक्सली, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई
PK Factor
केजरीवाल ने जो करिश्मा दिल्ली में किया था, क्या PK बिहार में वो कर पाएंगे?
Surya Hansda Encounter
सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को नोटिस
;