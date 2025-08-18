Jehanabad News: डॉ. विनयन को दी गई श्रद्धांजलि, संविधान और वोट अधिकार की रक्षा का लिया गया संकल्प

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद के काको प्रखंड के नवादा स्थित जन मुक्ति आंदोलन के कार्यालय में सोमवार को डॉ विनयन की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जन मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईएएस व्यास जी ने की. मंच का संचालन जन मुक्ति आंदोलन के महासचिव हरी लाल प्रसाद सिंह ने किया. इस कार्यक्रम में अनेक जगह से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में गढ़वा,पलामू जहानाबाद, अरवल एवं आसपास के इलाके से आए बुद्धिजीवी ने शिरकत किया.

मौके पर मुख्य वक्ता व्यास जी ने कहा कि देश में संविधान, लोकतंत्र और आपसी भाईचारे के विरुद्ध विपरीत समय चल रहा है. संविधान को बदलने की कवायद चल रही है. संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त, समाजवाद और समानता शब्द को हटाने के लिए न्यायालय में केस किया जा रहा है,साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. इसलिए आम नागरिकों को सचेत होना होगा और जनता को अदालत में इसका जवाब देना होगा. उन्होंने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर असंतोष व्यक्त किया.

उन्होंने इस पुनरीक्षण कार्य को आम नागरिकों तथा लोकतंत्र के विरुद्ध बताया. जनमुक्ति आंदोलन के महासचिव हरी लाल प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में गरीब वंचितों को वोट देने का अधिकार समाप्त करने की साजिश केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर कर रही है. जन मुक्ति आंदोलन अपने कार्यकर्ता के माध्यम से गांव-गांव में इसका विरोध करेगी. कार्यक्रम में अभिजीत सिंह, संत प्रसाद रविकांत कुमार, बालकेसर ख़रबार,चंद्रमा सिंह, हीरा शर्मा, राम यादव, विश्वनाथ यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

इनपुट- मुकेश कुमार

