Jehanabad: भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जन सुराज का प्रदर्शन, सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं का फूंका पुतला

Bihar News: बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा चुकी है. एनडीए सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों के बाद, सरकार की चुप्पी को लेकर विरोध की लहर तेज होती जा रही है. इसी क्रम में आज जहानाबाद में जनसुराज पार्टी के समर्थकों ने शहर के कारगिल चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, जीवेश मिश्रा, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल समेत अन्य नेताओं का पुतला दहन किया.

सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी

इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. दोषियों को बर्खास्त करो, नीतीश सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एनडीए के कई मंत्री और नेता भ्रष्टाचार और अपराध में संलिप्त हैं. जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इन मंत्रियों के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ भ्रष्टाचार और आपराधिक वारदातों का खुलासा किया है. इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक न तो आरोपित मंत्रियों ने सफाई दी है और न ही सरकार या उनकी पार्टी ने कोई कार्रवाई की है.

जनसुराज समर्थकों ने दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश सरकार की चुप्पी यह साबित करती है कि वह दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है. प्रदर्शन के दौरान जनसुराज समर्थकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार आरोपित मंत्रियों को पद से बर्खास्त नहीं करती या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता अब भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी, जब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, जनसुराज का आंदोलन नहीं रुकने वाला है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

