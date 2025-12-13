Advertisement
जहानाबाद में जदयू ने शुरू किया सदस्यता अभियान, एक करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य

JDU Membership Drive: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद जदयू ने राज्य भर में सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसमें जहानाबाद जिले में दो लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है. पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और विधायक रितुराज कुमार जैसे नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:17 PM IST

जहानाबाद में जदयू ने शुरू किया सदस्य बनाने का अभियान
बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड ने पूरे राज्य में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है. इस अभियान के जरिए पार्टी नए लोगों को जोड़ने और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है. शनिवार को जहानाबाद जिले में इस अभियान का जिला स्तर पर आगाज हुआ, जहां शहर के एक प्राइवेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां पर जदयू के कई बड़े नेता शामिल हुए और उन्होंने पार्टी की योजनाओं के बारे में बात की. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में दो लाख नए सदस्य बनाना है, ताकि पार्टी की जड़ें और मजबूत हो सकें. नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे जदयू से जुड़ें और विकास के कामों में हिस्सा लें.

पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी रहे मौजूद
चुनाव में मिली प्रचंड जीत को पार्टी अब सदस्यता अभियान के जरिए और आगे बढ़ा रही है. पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने बताया कि पूरे बिहार में एक करोड़ सदस्य बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ सदस्य बढ़ाने का नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने और उनके समर्थन का आभार जताने का भी मौका है. जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में विशेष रूप से दो लाख सदस्यों का टारगेट है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 50 हजार सक्रिय सदस्य बनाने की योजना है. घोसी के जदयू विधायक रितुराज कुमार ने कहा कि चुनाव में जनता ने जो प्यार दिया है, उसके बदले कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे. इससे पार्टी की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ेगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे.

तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर जदयू का कटाक्ष
अभियान के दौरान जदयू नेताओं ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने तेजस्वी यादव की हालिया विदेश यात्रा पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी शायद अपना दुख भुलाने के लिए विदेश घूम रहे हैं. पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे उनकी भूमिका मजबूत नजर आए. वे बोले कि विपक्ष अब सिर्फ विरोध करने में लगा है, लेकिन जनता का विश्वास सरकार पर है. इस तरह के बयानों से जदयू अपनी जीत को और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष को कमजोर बताने का मौका नहीं छोड़ रही.

राहुल गांधी के आरोपों पर जदयू की प्रतिक्रिया
कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा लगातार उठाए जा रहे SIR मुद्दे पर भी चर्चा हुई. चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता सरकार के साथ है और विकास के कामों से खुश है. जदयू का मानना है कि ऐसे आरोप सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई आधार नहीं है. इससे पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने लाने का प्रयास कर रही है.

सदस्यता अभियान की रणनीति
जदयू का यह सदस्यता अभियान सिर्फ संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने का भी है. रितुराज कुमार ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 50 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे. वे चुनावी जीत का शुक्रिया अदा करेंगे और लोगों को पार्टी की नीतियों से जोड़ेंगे. अभियान के तहत गांवों, शहरों और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जहां नए सदस्यों को जदयू की विचारधारा समझाई जाएगी. इससे पार्टी की संगठनात्मक ताकत बढ़ेगी और भविष्य के चुनावों में फायदा होगा. जदयू का कहना है कि यह अभियान नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने का हिस्सा है.

विपक्ष की कमजोरियां उजागर करने की कोशिश
जदयू नेताओं ने विपक्ष की कमजोरियों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता अब सिर्फ आरोप लगाने में व्यस्त हैं, लेकिन उनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है. तेजस्वी की विदेश यात्रा को हार का बहाना बताया, जबकि राहुल के SIR वाले सवालों को बेबुनियाद करार दिया. जदयू का मानना है कि जनता ने चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है, अब विपक्ष को इसे स्वीकार करना चाहिए. इस अभियान से पार्टी न सिर्फ सदस्य बढ़ा रही है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी दे रही है कि सरकार मजबूत है और विकास पर फोकस कर रही है.

इनपुट- मुकेश कुमार

जहानाबाद में जदयू ने शुरू किया सदस्यता अभियान, एक करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य
