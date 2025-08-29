पीएम मोदी को गाली को लेकर JDU नेता चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भड़के, कहा- माफी नहीं मांगकर किया जनता का अपमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को गाली दिए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. जदयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने जहानाबाद में इस मुद्दे पर कड़ी नाराज़गी जताई और दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यह हरकत न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगी.

पूर्व सांसद चंद्रवंशी ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, उसी मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को लेकर अशोभनीय गालियां दी गईं. इसके बावजूद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आज तक जनता से माफी नहीं मांगी है. उन्होंने कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी.

सांसद चंद्रवंशी ने कहा कि इस गाली को सुनकर सिर्फ प्रधानमंत्री समर्थक ही नहीं, बल्कि सामान्य लोग भी आक्रोशित हैं. यह अपमान किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था. यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है.

भागलपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल के विवादित बयान पर भी सांसद चंद्रवंशी ने निंदा की. आशीष मंडल ने गणेश चतुर्थी के मंच से कहा था कि 'अगर पुलिस आंख दिखाएगी, तो उसकी आंख निकाल लेंगे.' सांसद चंद्रवंशी ने इसे नासमझी और अज्ञानता का परिणाम बताया और कहा कि ऐसे बयानों से पार्टी और समाज की छवि को नुकसान होता है.

चुनाव आयोग द्वारा तीन लाख लोगों को नोटिस भेजे जाने पर चंद्रवंशी ने कहा कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, वे 2003 के पहले का कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए समय में लोग अपने दस्तावेज जमा कर देंगे और इसमें किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

