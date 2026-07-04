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जहानाबाद में JDU नेता पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती मनीष शर्मा ने खोले हमले के राज

Jehanabad News: ​जदयू नेता मनीष शर्मा ने बताया कि उनके गांव का एक व्यक्ति बीमार था, जिसका इलाज बाजार समिति स्थित एक निजी क्लिनिक में चल रहा था. वे उसका हालचाल जानने के लिए क्लिनिक गए थे. जैसे ही वे मरीज को देखकर क्लिनिक से बाहर निकले, तभी तीन बाइक से 6 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:55 PM IST
जहानाबाद में JDU नेता पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती मनीष शर्मा ने खोले हमले के राज
Image Credit: (Z News) जेडीयू नेता मनीष शर्मा पर जहानाबाद में हमलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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