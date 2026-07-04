/जहानाबाद में JDU नेता पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती मनीष शर्मा ने खोले हमले के राज

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जहानाबाद में जदयू के जिला सचिव मनीष कुमार शर्मा पर जानलेवा हमला 4 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को हो गया. बदमाशों ने उन्हें घेरकर सरेआम चाकू मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना नगर थाना क्षेत्र के राजाबाजार स्थित बाजार समिति की है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
जदयू नेता मनीष शर्मा ने बताया कि उनके गांव का एक व्यक्ति बीमार था, जिसका इलाज बाजार समिति स्थित एक निजी क्लिनिक में चल रहा था. वे उसका हालचाल जानने के लिए क्लिनिक गए थे. जैसे ही वे मरीज को देखकर क्लिनिक से बाहर निकले, तभी तीन बाइक से 6 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया.
उन्होंने बताया कि बदमाशों ने आते ही उनके साथ गाली-गलौज की और थप्पड़ चला दिया. जदयू नेता ने जब हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश का कॉलर पकड़ लिया, तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने चाकू निकाल लिया और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. चाकू लगने से मनीष लहूलुहान हो गए.
अस्पताल में इलाज के दौरान घायल नेता मनीष कुमार ने इस हमले के पीछे की बड़ी वजह का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि यह पूरा विवाद रामनवमी के दौरान निकाली गई शोभायात्रा से जुड़ा है. मनीष कुमार के मुताबिक, राजाबाजार से रामनवमी के मौके पर दो अलग-अलग गुटों की ओर से शोभायात्रा निकाली गई थी. मैं उस दौरान बिट्टू किंग नामक गुट की तरफ से निकाली गई शोभायात्रा में शामिल हुआ था. इसी बात को लेकर दूसरे गुट के लड्डू और नारायण हमसे नाराज चल रहे थे.
जदयू नेता ने कहा कि इसी रंजिश और खुन्नस में उन्होंने मुझे टारगेट किया और जान से मारने की नीयत से आए थे. जदयू नेता पर हमले के बाद आस-पास के लोग मौके की तरफ दौड़े. लोगों को आता देख 4 से 5 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक हमलावर को रंगे हाथों दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.
इधर, सत्ताधारी दल के जिला स्तर के नेता पर हमले की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस तुरंत मौके पर और अस्पताल पहुंची. पुलिस ने घायल नेता का बयान दर्ज कर लिया है और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन छानबीन की जा रही है. घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है.