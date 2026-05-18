'तेजस्वी को मोटे चश्मे की जरूरत, नहीं दिख रहा विकास', JDU विधायक ऋतुराज कुमार का तंज

बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर एक बार फिर बहुत तेजी से गरमा गया है. जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक ऋतुराज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार में चारों तरफ हो रहा विकास बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद तेजस्वी यादव की आंखों का पावर बढ़ गया है और उन्हें अब सच देखने के लिए मोटा चश्मा लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इसके साथ ही नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जेडीयू विधायक ने एक बड़ा और बेहद बेबाक दावा किया है.

घोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋतुराज कुमार ने अपने इलाके में हुए विकास कार्यों की पूरी लिस्ट गिनाते हुए कहा कि उन्होंने महज 6 महीने के छोटे से समय के भीतर घोसी में टीओपी का निर्माण करवा कर दिखा दिया है. इसके साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो और नए टीओपी बनाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है. जब मीडिया ने उनसे यह सवाल पूछा कि बंधुगंज में जिस टीओपी का उद्घाटन हुआ है, उसे पूर्व विधायक रामबली सिंह यादव अपना प्रयास बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इसकी मांग उन्होंने ही रखी थी, तो इस बात पर वर्तमान विधायक भड़क गए. ऋतुराज कुमार ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे को उठाना कोई बड़ी बात नहीं होती है. मुद्दा तो कई लोग कई सालों से उठाते आ रहे हैं, तो फिर इतने दिनों से यह काम जमीन पर क्यों नहीं हुआ? धरातल पर काम को सच में उतारना ही सबसे बड़ी बात होती है. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने न सिर्फ इस जरूरी मुद्दे को उठाया, बल्कि महज 6 महीने के अंदर इसे धरातल पर उतारकर इसका उद्घाटन भी करवा दिया. आगे भी कई योजनाओं को इसी तरह जमीन पर उतारा जाएगा.

जब घोसी विधायक ऋतुराज कुमार से पत्रकारों ने यह पूछा कि नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं या फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत?, तो उन्होंने इसका बेहद स्पष्ट और बेबाक शब्दों में जवाब दिया. ऋतुराज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी हम सभी लोगों के सर्वमान्य और आदरणीय नेता हैं. लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी पार्टी जेडीयू का निजी सवाल है, तो नीतीश कुमार के अगले असली उत्तराधिकारी निशांत ही होंगे, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि आने वाले भविष्य में पार्टी की पूरी बागडोर और जिम्मेदारी निशांत के हाथ में ही सुरक्षित होगी.

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पार्टी के वरिष्ठ जेडीयू नेता ललन सिंह के हालिया बयान पर अपनी पूरी सहमति जताते हुए विधायक ऋतुराज कुमार ने कहा कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही है. एनडीए (NDA) गठबंधन के द्वारा पूरी सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को ही असली उत्तराधिकारी बनाया गया है और सभी नेताओं की आपसी सहमति से ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. विधायक ने जोर देकर कहा कि आज सम्राट चौधरी के मजबूत नेतृत्व में पूरे बिहार में विकास के कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं और हमारा पूरा एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है.