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जहानाबाद में JE, शेखपुरा में क्लर्क और पटना में दारोगा घूस लेते दबोचे गए, एक ही दिन में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन

बिहार में भ्रष्टाचार पर निगरानी विभाग ने शिकंजा कसा है. एक दिन में राज्य के अलग-अलग जगहों से तीन रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 08, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:02 PM IST
जहानाबाद में JE, शेखपुरा में क्लर्क और पटना में दारोगा घूस लेते दबोचे गए, एक ही दिन में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन
Image Credit: बिहार की खबरें (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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