Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3025758
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 720 बोतल विदेशी शराब बरामद,आरोपी फरार

Bihar Crime: जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 720 बोतल विदेशी शराब जब्त की.पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गये.गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:01 AM IST

Trending Photos

जहानाबाद में तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 720 बोतल विदेशी शराब बरामद
जहानाबाद में तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 720 बोतल विदेशी शराब बरामद

Bihar Crime: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अपराधियों और शराब तस्करों के खिलाफ नकेल कसने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है. इसी अभियान के तहत जहानाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. उत्पाद विभाग और काको थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक घर में छापेमारी कर छोटे-बड़े कुल 720 बोतल विदेशी शराब बरामद की है. यह छापेमारी काको थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर के पास की गई. दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक घर से बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की.

 तस्कर पुलिस की भनक लगते ही फरार

जानकारी के अनुसार, जैसे ही पुलिस घर के अंदर पहुंचने ही वाली थी, तभी पुलिस की भनक लगते ही मौका पाकर शराब तस्कर वहां से फरार हो गया. फरार आरोपी की पहचान स्थानीय युवक पंकज कुमार के रूप में हुई है. बताया जाता है कि वह पिछले काफी समय से शराब तस्करी के कारोबार कर रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह अन्य राज्यों से अवैध शराब मंगवाकर जहानाबाद में ज्यादा दामों पर बेचता था. यहां तक कि वह इससे पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: कटिहार में कच्ची शराब का कारोबार ध्वस्त, पटना से नशीली टैबलेट के साथ 5 गिरफ्तार

कार्रवाई से शराब माफियाओं में मचा हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी लंबे समय से इस धंधे में सक्रिय था और पुलिस उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी. लगातार शिकायत मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने यह रणनीतिक छापेमारी की. पुलिस ने बताया कि आरोपी इसी घर से भारी मात्रा में शराब की खेप सप्लाई करता था, और कई बार इसके खिलाफ शिकायतें भी मिल चुकी थीं.

 घर सील, आगे की कार्रवाई जारी

छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर से बरामद सभी शराब की बोतलें जब्त कर ली हैं. इसके साथ ही घर को सील कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के भागने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और शराब तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

TAGS

jehanabad crimeBihar crime

Trending news

jehanabad crime
जहानाबाद में तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 720 बोतल विदेशी शराब बरामद
Bihar News
बिहार-नेपाल सीमा से सौ से ज्यादा लड़कियां गायब, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
Bagaha Police
बगहा जिले की नई प्रभारी SP निर्मला कुमारी ने संभाला चार्ज, थानों का किया निरीक्षण
Sitamarhi News
Sitamarhi News: बेलसंड के विधायक को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी
Rani Chatterjee
रानी चटर्जी ने पूरी की ‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग, मां संग शेयर किया भावुक वीड
Pawan Singh
पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी एक साथ कपिल शर्मा के मंच पर!
Bihar News
बिहार में बढ़ेगी CNG और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या, समीक्षा बैठक में बना खाका
Jehanabad news
जहानाबाद में खेलते-खेलते नहर में गिरा मासूम, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
Nal Jal Yojana
नल जल योजना का पानी कहां गया? बांका के चंगेरी-मिर्जापुर में 3000 लोग परेशान!
Jayant kant
बिहार के चर्चित IPS जयंतकांत को मिला तिरहुत रेंज के DIG का प्रभार