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Jehanabad News: जहानाबाद से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे युवक की हरकत से परेशान होकर 19 साल की एक बेगुनाह युवती ने अपनी जान दे दी. आरोपी ने सोशल मीडिया पर युवती का एक अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था. इससे दुखी होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर पुलिस की मौजूदगी में पंचायत भी हुई थी, फिर भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. यह भयानक घटना हुलासगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर टोला बिजुरलिया गांव में हुई.
अश्लील वीडियो बनाया और करने लगा ब्लैकमेल
मिली जानकारी के अनुसार, युवती की दोस्ती पढ़ाई के दौरान सुरदासपुर गांव के रहने वाले अमरजीत कुमार उर्फ धीरज से हुई थी. बाद में, आरोपी धीरज ने युवती के अश्लील वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा. परिवार के मुताबिक, जब युवती की शादी कहीं और तय हुई तो धीरज भड़क गया और उसने वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी. समाज में बदनामी के डर से परिवार ने शुरू में पुलिस में शिकायत नहीं की और इसके बजाय एक स्थानीय पंचायत बुलाई. पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और आरोपी ने वीडियो डिलीट करने का वादा किया. लेकिन जैसे-जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, उसने कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.
फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या
आज, जब परिवार के सदस्य खेतों में मूंग की कटाई के लिए गए हुए थे और घर खाली था, तो मानसिक परेशानी से जूझ रही एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है और सदमे में है. रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, मामले की जांच चल रही है.
SDPO-2 कमल कृति ने बताया कि हुलासगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी (SHO) तुरंत जांच-पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे और मैंने भी खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच से पता चला है कि एक युवक ने मृतका की अश्लील तस्वीरें या वीडियो बना लिए थे और वह उन्हें ऑनलाइन फैलाने की धमकी देकर उसे परेशान कर रहा था. इस उत्पीड़न के कारण युवती ने आत्महत्या कर ली. परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.