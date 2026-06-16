अश्लील वीडियो बनाया और करने लगा ब्लैकमेल

मिली जानकारी के अनुसार, युवती की दोस्ती पढ़ाई के दौरान सुरदासपुर गांव के रहने वाले अमरजीत कुमार उर्फ ​​धीरज से हुई थी. बाद में, आरोपी धीरज ने युवती के अश्लील वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा. परिवार के मुताबिक, जब युवती की शादी कहीं और तय हुई तो धीरज भड़क गया और उसने वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी. समाज में बदनामी के डर से परिवार ने शुरू में पुलिस में शिकायत नहीं की और इसके बजाय एक स्थानीय पंचायत बुलाई. पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और आरोपी ने वीडियो डिलीट करने का वादा किया. लेकिन जैसे-जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, उसने कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.