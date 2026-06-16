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जहानाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 19 साल की युवती ने लगाया फंदा, सिरफिरे आशिक ने अश्लील वीडियो कर दिया था वायरल

Jehanabad News: जहानाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 19 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली. सिरफिरे आशिक ने युवती का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:46 AM IST
जहानाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 19 साल की युवती ने लगाया फंदा, सिरफिरे आशिक ने अश्लील वीडियो कर दिया था वायरल
Image Credit: जहानाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 19 साल की युवती ने लगाया फंदा

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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