/जहानाबाद में विकास कार्य ठप होने पर भड़के 33 वार्ड पार्षद, सात सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के मनमाने और तानाशाही रवैये के विरोध में शहर के सभी 33 वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है. शहर में ठप पड़े विकास कार्यों से आक्रोशित पार्षदों ने शुक्रवार से नगर परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. इस दौरान पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन विरोधी नारे लगाए. सात सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है, लेकिन शहर के बड़े नालों की सफाई अब तक नहीं कराई गई है. इसके अलावा, स्ट्रीट लाइट की खराब व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी के कारण पूरे शहर की स्थिति बदतर हो चुकी है.