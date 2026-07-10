/जहानाबाद में विकास कार्य ठप होने पर भड़के 33 वार्ड पार्षद, सात सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे

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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के मनमाने और तानाशाही रवैये के विरोध में शहर के सभी 33 वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है. शहर में ठप पड़े विकास कार्यों से आक्रोशित पार्षदों ने शुक्रवार से नगर परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. इस दौरान पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन विरोधी नारे लगाए. सात सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है, लेकिन शहर के बड़े नालों की सफाई अब तक नहीं कराई गई है. इसके अलावा, स्ट्रीट लाइट की खराब व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी के कारण पूरे शहर की स्थिति बदतर हो चुकी है.
पार्षदों ने सीधे तौर पर कार्यपालक पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि स्थायी सशक्त समिति से विभिन्न विकास योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बावजूद अधिकारी जानबूझकर फाइलों को लंबित रखे हुए हैं.
धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अधिकारी की इस मनमानी और अड़ियल रवैये का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है. जब वे अपने-अपने वार्डों में जाते हैं, तो बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता के तीखे सवालों और आक्रोश का सामना करना पड़ता है. विकास कार्य पूरी तरह ठप होने से जनता त्रस्त है और अधिकारी चैंबर में बैठकर तमाशा देख रहे हैं.
पार्षदों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी सभी सात सूत्री मांगों पर पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा. इस बड़े आंदोलन में उप मुख्य पार्षद पिंटू रजक, स्थायी सशक्त समिति के सदस्य संजय कुमार समेत नगर परिषद क्षेत्र के सभी 33 वार्डों के पार्षद एकजुट होकर धरने पर डटे हुए हैं. वहीं, इस आंदोलन के बाद नगर परिषद में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है.