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जहानाबाद में विकास कार्य ठप होने पर भड़के 33 वार्ड पार्षद, सात सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे

Jehanabad News: जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ सभी 33 वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. पार्षदों ने सात सूत्री मांगों को लेकर विकास कार्य ठप होने, नालों की सफाई नहीं होने, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था खराब रहने और फाइलें लंबित रखने का आरोप लगाया है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:29 PM IST
जहानाबाद में विकास कार्य ठप होने पर भड़के 33 वार्ड पार्षद, सात सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे
Image Credit: जहानाबाद: विकास कार्य ठप होने पर भड़के 33 वार्ड पार्षद, मांगों को लेकर धरने पर बैठेSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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