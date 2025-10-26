जहानाबाद में छठ पूजा की जोरदार तैयारी, संगम घाट को दिया जा रहा आकर्षक रूप

लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नजदीक आते ही जहानाबाद जिले में श्रद्धा और भक्ति का माहौल गहराता जा रहा है. इस पवित्र पर्व को लेकर पूरा शहर छठ मय दिखाई दे रहा है. घाटों की सफाई, सजावट और रोशनी से पूरा इलाका उत्सव के रंग में डूबा हुआ है. नगर परिषद और जिला प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ तैयारियों में जुटे हैं ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

शहर का प्रमुख दरधा-यमुने संगम घाट इस बार आदर्श घाट के रूप में तैयार किया जा रहा है. घाट की सीढ़ियों पर रंग-रोगन का काम पूरा किया जा रहा है. नदी के पानी की सफाई, किनारों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, चेंजिंग रूम, सजावट और लाइटिंग की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. स्थानीय कलाकारों की मदद से घाट को आकर्षक लुक देने के लिए रंगीन लाइटें और तोरणद्वार लगाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु सुंदर वातावरण में पूजा कर सकें.

संगम घाट के अलावा सोइया घाट, श्याम घाट और अन्य प्रमुख छठ घाटों पर भी साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. नगर परिषद ने हर घाट पर सफाई कर्मियों की तैनाती की है. प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि घाटों पर पर्याप्त पानी की सफाई, कचरा प्रबंधन और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित पहुंच मार्ग उपलब्ध हो.

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की तैयारियों पर संतोष जताया, लेकिन कुछ समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया. श्रद्धालुओं का कहना है कि नदी पर बना पुराना पुल टूट जाने से घाट के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा, नदी में बैरिकेडिंग की कमी सुरक्षा को लेकर चिंता का कारण बनी हुई है. लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि नदी में जल्द बैरिकेडिंग की जाए और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए ताकि बुजुर्गों और महिलाओं को कोई कठिनाई न हो.

खरना पूजा की तैयारी में जुटी एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि प्रशासन ने छठ घाटों पर अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम बच्चों द्वारा गंदे कर दिए गए हैं. सफाई कर्मी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि स्वच्छता और व्यवस्था बनी रहे.

छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अधिकारियों के निर्देश पर हर घाट पर महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत SDRF टीम, मेडिकल टीम और ड्रोन कैमरे की निगरानी की व्यवस्था की गई है. घाटों पर आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम और चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं.

प्रशासन का कहना है कि इस बार घाटों की सुरक्षा और सफाई दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है. प्रकाश व्यवस्था के साथ ही घाटों के चारों ओर पर्याप्त रोशनी लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को शाम और सुबह के समय किसी तरह की परेशानी न हो. सभी अधिकारी लगातार निगरानी में लगे हुए हैं और छठ पर्व के शांतिपूर्ण संपादन के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है.

जहानाबाद में छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता और लोक आस्था का प्रतीक है. श्रद्धालुओं का उत्साह, प्रशासन की तैयारी और स्थानीय लोगों का सहयोग मिलकर इस पर्व को खास बना रहे हैं. जिले के सभी घाटों पर भक्तों के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं.

