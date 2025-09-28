Jehanabad News: दुर्गा पूजा पर अलर्ट मोड में जहानाबाद प्रशासन, डीएम-एसपी ने संभाली कमान

जहानाबाद जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला. डीएम और एसपी के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों पर मार्च कर सुरक्षा का संदेश दिया गया. प्रशासन ने 172 जगहों पर अधिकारियों की तैनाती, नौ गश्ती दल और 12 चेक पोस्ट बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है.
जहानाबाद जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. रविवार की शाम डीएम अलंकृता पांडेय और एसपी विनीत कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया. यह मार्च ठाकुरबाड़ी से शुरू होकर सट्टी मोड़, पंचमहला, मलहचक, ऊंटा मोड़ होते हुए अरवल मोड़ तक निकाला गया.
डीएम ने बताया कि दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. सड़कों की मरम्मत, लाइट की व्यवस्था और सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है. साथ ही पूजा पंडालों का भी निरीक्षण किया जा रहा है ताकि मेले में आए लोग सुरक्षित और निश्चिंत होकर त्योहार मना सकें.
प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत 172 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की है. वहीं, नौ जगहों पर गश्ती दल का गठन किया गया है. शहर के प्रवेश द्वारों पर 12 जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां आने-जाने वालों की कड़ी जांच होगी.
एसपी विनीत कुमार ने बताया कि जिले को तीन जोन – अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य – में बांटा गया है. हर चौक-चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी. एसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी त्योहार में खलल डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
एसपी ने जिलेवासियों से अपील की कि इस समय नदी-नाले उफान पर हैं, इसलिए बच्चों को किनारे न जाने दें. उन्होंने लोगों से कहा कि घर से निडर होकर निकलें और श्रद्धा भाव से पूजा करें. प्रशासन हर समय जनता की सहायता के लिए मौजूद रहेगा.
इनपुट- मुकेश कुमार
