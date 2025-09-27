Advertisement
जहानाबाद प्रशासन ने दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बनाई विशेष रणनीति, डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

जहानाबाद प्रशासन ने दुर्गा पूजा को शांति और सुरक्षा के माहौल में संपन्न कराने के लिए पुख्ता तैयारी की है. डीएम अलंकृता पांडेय और एसपी विनीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक कर सभी समितियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:00 PM IST

डीएम अलंकृता पांडेय और एसपी विनीत कुमार
डीएम अलंकृता पांडेय और एसपी विनीत कुमार

जहानाबाद में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में जिला निबंध कार्यालय में डीएम अलंकृता पांडेय और एसपी विनीत कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में पूजा समितियों, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में पूजा मेला, मूर्ति विसर्जन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई.

डीएम अलंकृता पांडेय ने साफ किया कि इस बार दुर्गा पूजा में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. पूजा समितियों को विधिवत लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए सदस्यों के आधार कार्ड के साथ आवेदन करना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

डीएम ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रत्येक स्थल पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है. अधिकारियों को चौकसी बरतने और लोगों के बीच भरोसा बनाए रखने के लिए कहा गया.

बैठक में एसपी विनीत कुमार ने बताया कि जिले में 172 प्वाइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां विशेष रूप से सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. सभी पंडालों पर सीसीटीवी के अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. इससे संभावित उपद्रवियों को पहले ही नियंत्रण में रखा जा सकेगा. बैठक में एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा, एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी, घोसी एसडीपीओ संजीव कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

इनपुट- मुकेश कुमार

