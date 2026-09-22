/जहानाबाद में बजाज फाइनेंस मैनेजर की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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Jehanabad Crime News: जहानाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक से बजाज फाइनेंस कंपनी के मैनेजर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह मामला परस बीघा थाना क्षेत्र के नौरू गांव के समीप की है. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. मृतक की पहचान शहर के बड़ी संगत मोहल्ला निवासी विजय सिन्हा के पुत्र सौरभ कुमार के रूप में की गई है. सौरभ मुजफ्फरपुर में बजाज फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे.
घर पहुंचने के बाद दोस्त से मिलने निकले सौरभ
परिजनों के अनुसार, सौरभ सोमवार की शाम मुजफ्फरपुर से स्कूटी चलाकर जहानाबाद स्थित अपने घर पहुंचे थे. घर आने के कुछ ही देर बाद वह गांधी मैदान में किसी दोस्त से मिलने की बात कहकर निकले. देर शाम से उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आने लगा, जिससे परिजन अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान थे. मंगलवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की जानकारी परिजनों को दी. मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान सौरभ के रूप में की.
फॉर्मेट मोबाइल और गायब सिम ने बढ़ाया हत्या का शक
घटनास्थल पर जांच के दौरान सौरभ की जेब से उनका मोबाइल फोन मिला, जो पूरी तरह फॉर्मेट था और उसमें से सिम कार्ड गायब था. इस बात ने हत्या के शक को और गहरा कर दिया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने साजिश के तहत सबूत मिटाने के लिए फोन का डेटा डिलीट किया, सिम निकाला और हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. हालांकि, वारदात के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
इधर, सूचना मिलते ही परस बीघा थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक जांच टीम को भी मौके पर बुलाया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहन जांच कर रही है.