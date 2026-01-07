Jehanabad News: जमीनी विवाद बना रणक्षेत्र, लाठी-डंडे और हथियार चले, 10 लोग जख्मी

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते मामला लाठी-डंडों और हथियारों से मारपीट में तब्दील हो गया. इस घटना में महिलाओं समेत कुल 10 लोग घायल हो गए, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के कुमरडीह पंचायत अंतर्गत मलबीघा गांव की बताई जा रही है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.

वायरल वीडियो में देसी कट्टा लहराते युवक की तस्वीर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पक्ष के लोग लाठी-डंडों और अन्य हथियारों के साथ दूसरे पक्ष पर हमला बोल रहे हैं. वीडियो में एक युवक हाथ में देसी कट्टा लहराते हुए भी नजर आ रहा है, जो मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है. हालांकि Zee मीडिया इस वायरल वीडियो और तस्वीरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. बावजूद इसके, वीडियो के सामने आने के बाद गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया है.

दो माह पुराने भूमि विवाद में भड़की हिंसा

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के उमेश यादव और अर्जुन यादव के बीच पिछले करीब दो महीने से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर आज दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. इस दौरान लाठी-डंडों का जमकर इस्तेमाल किया गया. मारपीट की इस घटना में एक पक्ष से महिला समेत सात लोग घायल हुए हैं, जिनमें उमेश यादव, मंजू देवी, सरस्वतीया देवी, शैलेश यादव, दीपक कुमार और बबलू कुमार शामिल हैं. वहीं दूसरे पक्ष से सुनैना देवी, रीता देवी और सोना देवी घायल हुई हैं.

पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. इस पूरे मामले में मखदुमपुर थानाध्यक्ष ने मारपीट की घटना की पुष्टि करते हुए ऑफ कैमरा बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार