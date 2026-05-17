जहानाबादः BJP नेता की चाची की पीट-पीटकर हत्या, कमरे में मिली खून से लथपथ लाश, इलाके में हड़कंप

Jehanabad BJP Leader Relative Murder: जहानाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आयी है, जहां घर में अकेली रह रही एक वृद्ध महिला की अज्ञात बदमाशों ने पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है. घटना कल्पा थाना क्षेत्र के कामदेव बीघा गांव की है. मृतका की पहचान स्वर्गीय शिवधारी सिंह की 70 वर्षीय पत्नी और भाजपा नेता सतेंद्र सिंह की चाची रामकुमारी देवी के रूप में हुई है, जो घर में अकेली रहती थीं. उनका कोई संतान नही था. परिजनों ने आशंका जताई है कि अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि महिला ने हाल ही में धान बेची थी और उसका पैसा घर में ही रखा हुआ था.

घटना की जानकारी आज (रविवार, 17 मई) की सुबह तब हुई जब घर में काम करने वाली महिला पहुंची. दरवाजा न खुलने पर ग्रामीणों ने छत के रास्ते घर के अंदर प्रवेश किया, जहां रामकुमारी देवी का खून से लथपथ शव कमरे में पड़ा मिला. जिसकी जानकारी पुलिस को दी. ग्रामीणों ने बताया कि लूटपाट के नियत से आये अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया. इधर घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं. मामले के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया है.

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इस संबंध में ​एसडीपीओ ने बताया कि कल्पा थाना अंतर्गत कामदेव बीघा गांव में एक वृद्ध महिला की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या की गई है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के सही कारणों और तरीके का पूरी तरह स्पष्टीकरण हो पाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वही इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.