/जहानाबाद में टायर ब्लास्ट होने से पलटी बोलेरो, देवघर से लौट रहे एक युवक की मौत, 5 घायल

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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां एनएच-22 पर तेज रफ्तार बोलेरो का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया. वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के नेर गांव के समीप की है. हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.
बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के बोचहा निवासी सात दोस्त बोलेरो गाड़ी में सवार होकर बाबा नगरी देवघर पूजा-अर्चना करने गए थे. शुक्रवार की सुबह जब सभी लोग वापस लौट रहे थे, तभी मखदुमपुर के नेर गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो का अचानक टायर ब्लास्ट हो गया. टायर फटते ही चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट गई.
इस हादसे में मुजफ्फरपुर निवासी सुजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं विकास, मनीष, अजीत और नीतीश समेत पांच लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. खास बात यह है कि क्षतिग्रस्त वाहन के आगे वीआईपी पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला सचिव का बोर्ड भी लगा हुआ था.
घटना की सूचना मिलते ही मखदुमपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन-फानन में मखदुमपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से तीन लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मृतक सुजीत कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.