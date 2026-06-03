₹1.5 करोड़ की लागत से बन रहे भवन में धांधली, जहानाबाद में आक्रोशित जनता ने बंद कराया निर्माण कार्य

Jehanabad News: जहानाबाद में बुडको द्वारा कराए जा रहे एक भवन निर्माण कार्य की गुणवता को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग करते हुए आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया और निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई. यह पूरा मामला शहर के एक नंबर नाका के समीप का है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस भवन के निर्माण में से ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे. कई बार मैखिक शिकायत किए जाने के वावजूद स्थिति में सुधार नहीं होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माण में प्रयुक्त सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे भवन की मजबूती और सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है.

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निर्माण कार्य रुकने की सूचना मिलने पर बुडको के प्रोजेक्त मैनेजर मैके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया. बताया जा रहा कि जांच के दौरान कई बिंदुओं पर लोगों की आपत्तियां सही पाई गईं, जिसके बाद संबंधित एजेंसी को आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया.

इधर, जहानाबाद दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री मो. जमा खान ने भी मामले का संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया. मंत्री जमा खान ने कहा कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल मौके पर काम बंद है और विभाग द्वारा सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है. स्थानीय लोग अब पूरी पारदर्शिता के साथ ही काम शुरू कराने की मांग पर अड़े हैं.