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भक्ति के रंग में रंगा जहानाबाद, छपन्ना गांव में महायज्ञ शुरू, सांसद सुरेंद्र यादव ने सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की

जहानाबाद के घोसी प्रखंड के छपन्ना गांव में गुरुवार से नौ दिवसीय श्री श्री शतचंडी प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ की शुरुआत हुई. इस अवसर पर सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने शिरकत की और पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 07, 2026, 10:57 PM IST

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जहानाबाद के छपन्ना गांव में महायज्ञ शुरू
जहानाबाद के छपन्ना गांव में महायज्ञ शुरू

जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में स्थित छपन्ना गांव इन दिनों भक्ति के रंग में डूबा हुआ है. यहां गुरुवार से 'श्री यहां श्री शतचंडी प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ' की शुरुआत हुई है, जिससे पूरे इलाके का माहौल पावन और खुशहाल हो गया है. महायज्ञ के पहले ही दिन छपन्ना गांव में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. सिर्फ इसी गांव के नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों से लोग यहां पूजा-अर्चना करने पहुंच रहे हैं. चारों तरफ वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है और हवा में धूप-अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई है. यज्ञ को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह है और हर कोई इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए बेताब दिख रहा है.

इस खास मौके पर जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव भी यज्ञ स्थल पर पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और भगवान से प्रार्थना की कि उनके क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. सांसद ने पूरे यज्ञ स्थल का भ्रमण किया और आयोजन समिति के काम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से समाज में भाईचारा बढ़ता है और लोग बुराइयों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से हमारी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और संस्कारों को सीखने का मौका मिलता है.

आयोजन समिति ने बताया कि यह महायज्ञ 15 मई तक चलेगा. इस दौरान हर दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाएंगे. आचार्य भूषण मिश्रा अपनी अमृतवाणी से लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं. भक्ति का यह सिलसिला सिर्फ दिन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रात के समय रामलीला और रासलीला का मंचन भी किया जा रहा है. इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग पूरी रात भक्ति रस में डूबे रहते हैं.

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महायज्ञ को सफल बनाने के लिए गांव के लोग दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राजीव कुमार, अर्जुन कुमार, धनेश कुमार और नागेंद्र कुमार समेत पूरी समिति तन-मन से जुटी हुई है. पीने के पानी से लेकर बैठने तक की व्यापक व्यवस्था की गई है. आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि दूर-दूर से आने वाले भक्तों का स्वागत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

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