Jehanabad News: बसपा ने हम पार्टी के बागी रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा को दिया समर्थन, मुकाबला हुआ और दिलचस्प

जहानाबाद विधानसभा सीट पर चुनावी जंग अब और दिलचस्प हो गई है. हम पार्टी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिल गया है. बसपा नेताओं ने शहर में आयोजित सभा में उनके पक्ष में समर्थन का ऐलान किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:54 PM IST

जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. हम (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा) पार्टी के बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का समर्थन मिल गया है. सोमवार को शहर के एक निजी हॉल में आयोजित एक बड़ी सभा के दौरान बसपा नेताओं ने खुले मंच से रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा के पक्ष में समर्थन की घोषणा की. इस घोषणा के साथ ही जहानाबाद की राजनीति में नया मोड़ आ गया है.

सभा में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा ने कहा कि जहानाबाद की जनता ने उन्हें अपार स्नेह और सहयोग दिया है. उन्होंने कहा कि यह समर्थन किसी राजनीतिक गठबंधन की नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की जीत है. उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता जात-पात या दल के आधार पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर वोट करेगी.

अपने भाषण के दौरान चुन्नू शर्मा ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि इन दोनों गठबंधनों ने वर्षों से जहानाबाद के विकास को नजरअंदाज किया है. उन्होंने कहा कि यहां की जनता अब ठोस बदलाव चाहती है और इस बार चुनाव में वही उम्मीदवार जीतेगा जो विकास की बात करेगा. उन्होंने दावा किया कि महज आठ दिनों के भीतर वे दोनों महागठबंधन उम्मीदवारों को चित कर देंगे.

सभा के दौरान चुन्नू शर्मा ने पूर्व सांसद अरुण कुमार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अरुण कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा में जरूर शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया. चुन्नू शर्मा ने कहा कि अरुण कुमार को बहुजन समाज या उसके आदर्शों से कभी कोई मतलब नहीं रहा.

बसपा के समर्थन से रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा का चुनावी समीकरण अब और मजबूत हो गया है. माना जा रहा है कि बसपा के परंपरागत वोट बैंक का फायदा उन्हें मिलेगा. इससे जहानाबाद सीट पर मुकाबला और भी रोमांचक बन गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस समर्थन से एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- जहां चीनी मिल चालू करवाने का वादा किया था, अब वहीं फिर आ रहे PM मोदी

