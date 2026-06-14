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जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू: जूते-मोजे तक की हुई सघन तलाशी, परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू

Bihar Police Exam: जहानाबाद में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) परीक्षा कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच शुरू हो गई है. जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर 4,200 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:30 AM IST
जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू: जूते-मोजे तक की हुई सघन तलाशी, परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू
Image Credit: जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू: जूते-मोजे तक की हुई सघन तलाशी, परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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