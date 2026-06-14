/जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू: जूते-मोजे तक की हुई सघन तलाशी, परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू

परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. जिले के वरीय अधिकारी लगातार विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों के मुख्य द्वार पर सुरक्षा का बेहद सख्त नजारा देखने को मिला. अभ्यर्थियों को सघन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया गया. यहां तक कि उनके जूते-मोजों तक की बारीकी से जांच की गई. केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कागजात ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है. गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ एडमिट कार्ड और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ही ले जा सकते हैं.