/जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू: जूते-मोजे तक की हुई सघन तलाशी, परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू

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Bihar Police Exam: जहानाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) परीक्षा आज से शुरू हो गई है. कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. परीक्षा को लेकर पूरे जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4,200 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है. यह परीक्षा 14 और 17 जून, यानी दो दिनों तक आयोजित की जाएगी. दोनों ही दिन परीक्षा दो-दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है.
परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. जिले के वरीय अधिकारी लगातार विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों के मुख्य द्वार पर सुरक्षा का बेहद सख्त नजारा देखने को मिला. अभ्यर्थियों को सघन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया गया. यहां तक कि उनके जूते-मोजों तक की बारीकी से जांच की गई. केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कागजात ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है. गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ एडमिट कार्ड और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ही ले जा सकते हैं.
कदाचार और मुन्नाभाइयों यानी फर्जी परीक्षार्थियों पर नकेल कसने के लिए इस बार तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रवेश पत्र का मिलान करने के बाद जब अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं, तो प्रत्येक केंद्र पर उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जा रही है. साथ ही डिजिटल तरीके से बायोमेट्रिक लेने की पुख्ता व्यवस्था की गई है. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ पकड़ा जाता है, तो इसे कदाचार मानते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह भर्ती परीक्षा राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आयोजित हो रही है. इसके तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य सिपाही के 1,697 पद, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय में कक्षपाल के 2,431 पद तथा परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद शामिल हैं. कुल 4,236 रिक्तियां हैं. सख्त सुरक्षा के बीच परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के हौसले बुलंद दिखे. परीक्षार्थियों ने बताया कि उनकी तैयारी पूरी है और परीक्षा के कड़े नियमों से वे संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों को सही मौका मिलेगा. अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि वे इस बार अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल कर लेंगे.