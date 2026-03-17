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Jehanabad News: जहानाबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

Jehanabad News: जहानाबाद व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने के धमकी मिली है. ये धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई है. जैसे ही ये ईमेल मिला पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:46 PM IST

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जहानाबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
जहानाबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

Jehanabad Bomb Threat News: जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इस सनसनीखेज सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. आनन-फानन में भारी पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया.​ धमकी की सूचना मिलते ही एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा और सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. 

मुख्य प्रवेश द्वार सील
सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर दिया गया और आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जाने लगी. बम निरोधक दस्ता ने कोर्ट के चप्पे-चप्पे को खंगाला. ​हालांकि इस खौफनाक धमकी के बावजूद न्यायालय के कार्यों को बाधित नहीं किया गया. जांच का दायरा बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. परिसर के संवेदनशील हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई साथ ही, प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर और पुलिस बल द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद लोगों को प्रवेश कराया गया.

यह भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव के बाद JDU को बड़ा झटका, केसी त्यागी ने पार्टी से दिया इस्तीफा

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ईमेल से मिली बम की धमकी
इधर ​मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा ने पुष्टि की कि ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसके बाद एहतियातन सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है. वहीं, सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक मॉक ड्रिल और सघन जांच अभियान है. चूंकि कोर्ट में काफी भीड़ होती है, इसलिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं. फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है और कोर्ट का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

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