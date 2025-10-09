Jehanabad: सनकी युवक ने दो भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर... लोगों में दहशत

Jehanabad News: जहानाबाद में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक सनकी युवक ने आपसी विवाद में दो भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस घटना में एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे पीएमसीएच रेफर किया गया है. बता दें कि घटना नगर थाना क्षेत्र के हाट बाजार की है. बीच बाजार हुई इस चाकूबाजी की घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है.

चाकू मारकर किया घायल

दरअसल, शंकर साव के पुत्र सुजल कुमार और राधेश्याम हाट बाजार में ड्राई फ्रूट्स की दुकान चलाते हैं. परिजनों के मुताबिक, गुरुवार को राधेश्याम दुकान पर बैठे थे, तभी एक पड़ोसी युवक ने अचानक उन पर हमला कर दिया और चाकू मारकर घायल कर दिया. इसके बाद जब परिजन राधेश्याम का इलाज करा कर लौट रहे थे, उसी दौरान हमलावरों ने दूसरे भाई सुजल कुमार पर भी चाकू से तबातोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुजल कुमार को गंभीर स्थिति में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला घर में ताला लगाने को लेकर हुए विवाद का है, जो इस हिंसक हमले की वजह बन गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

