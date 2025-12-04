Advertisement
Jehanabad Crime: कार और ऑटो की टक्कर के बाद बवाल, एक ने तो निकाल ली हॉकी स्टिक

Jehanabad Crime: जहानाबाद में ऑटो और कार की टक्टर के बाद बवाल मच गया. मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार ने अपनी गाड़ी से हॉकी स्टिक भी निकाल ली. किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:23 PM IST

Jehanabad Crime: जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा मोड़ के पास कार और ऑटो की मामूली टक्कर के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के तुरंत बाद कार सवार ने ऑटो चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग करने लगा. कथित तौर पर कार सवार ने ऑटो चालक की पिटाई भी कर दी. इस दौरान ऑटो के शीशे भी टूट गए. यह देखते ही आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और ऑटो चालक के साथ हो रही बदसलूकी पर नाराज़ होकर कार सवार से उलझ पड़े.

यह भी पढ़ें: अंधविश्वास! समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़फूंक का खेल, जानें मामला

टला बड़ा हादसा
स्थानीय लोगों के विरोध के चलते मौके पर तनाव बढ़ गया और मामला दोनों पक्षों की मारपीट तक पहुंच गया. इसी बीच कार सवार ने अपनी गाड़ी से एक हॉकी स्टिक भी निकाल ली, लेकिन भीड़ की बढ़ती संख्या देख उसने खुद को शांत कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इधर, हंगामे के बीच ऑटो चालक मौका पाकर अपना ऑटो लेकर घटनास्थल से फरार हो गया. घटना के दौरान पटना–गया मुख्य मार्ग पर थोड़ी देर के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. 

क्या है मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, कार सवार ने बताया कि वह गया की ओर जा रहा था. साइड लेने के दौरान ऑटो ने उनकी कार को रगड़ दिया, जिससे कार की बोनट टूट गई. उनका आरोप है कि जब उन्होंने ऑटो चालक को रोका तो स्थानीय लोग हस्तक्षेप कर हंगामा करने लगे और ऑटो चालक को भगा दिया. स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई. हालांकि घटना के बाद दोनों पक्षों में से किसी ने भी थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

jehanabad crime

