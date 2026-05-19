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Jehanabad News: दोस्त ने ले ली दोस्त की जान, बुलेट सवार युवक के सिर में गोली मारकर की हत्या

Jehanabad Crime News: जहानाबाद के भेलावर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में दोस्त ने ही दोस्त की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 06:14 AM IST

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Jehanabad News: दोस्त ने ले ली दोस्त की जान, बुलेट सवार युवक के सिर में गोली मारकर की हत्या
Jehanabad News: दोस्त ने ले ली दोस्त की जान, बुलेट सवार युवक के सिर में गोली मारकर की हत्या

Jehanabad Crime News: जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपसी रंजिश में एक युवक की उसके ही दोस्त ने सिर में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. घटना भेलावर थाना क्षेत्र के डेढ़सईया गांव के पास की बताई जा रही है. मृतक युवक की पहचान चातर गांव निवासी कौशल किशोर शर्मा के 26 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. हत्या की इस वारदात से परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम दीपक अपने दो दोस्तों के साथ एक ही बुलेट बाइक पर सवार होकर अपने मौसा के गांव सिहटी आया था. बताया जा रहा है कि गांव से वापस लौटने के दौरान अपराधियों ने उसे निशाना बनाया और उसके सिर में बेहद करीब से गोली मार दी. गोली लगते ही दीपक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में युवक को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मामले में अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि युवक की हालत बेहद गंभीर थी. जांच के दौरान पता चला कि उसे अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. युवक के सिर में एक छेद जैसा निशान मिला, जिसे देखकर गोली लगने की आशंका जताई गई. वहीं भेलावर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है.

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