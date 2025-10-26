Jehanabad Crime: खेत में मिला दो महीने से लापता महिला का कंकाल, साड़ी और चूड़ी से हुई पहचान

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में दो माह से लापता एक महिला का कंकाल आहार में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना घोसी थाना क्षेत्र के देहुनी गांव की है. बताया जा रहा है कि खेत में काम कर रहे मजदूर ने जब कंकाल देखा, तो उसकी सूचना तुरंत ग्रामीणों को दी. देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही घोसी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गयी और कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. छानबीन के दौरान पुलिस ने कंकाल के पास माला और साड़ी पाई, जिसके आधार पर मृतका की पहचान गोलकपुर गांव निवासी गंगा महतो की 65 वर्षीय पत्नी महेश्वरी देवी के रूप में की गई है.

मृतका के परिजनों ने बताया कि वह पिछले दो महीने यानी कर्मा पूजा के दौरान से ही लापता थीं. काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला था. आज जब ग्रामीणों के शोर मचाने पर जब यहां आया तो उसकी साड़ी और गले मे पहने माला देखकर उसकी पहचान की. इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक जांच टीम भी मौके पर पहुंच गई है.

टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाए हैं और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है. इस संबंध में घोसी थानाध्यक्ष ने ऑफ कैमरा बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और वह पिछले दो माह से लापता थी. पुलिस का अनुमान है कि पानी मे डूबने से उसकी मौत हुई है. फिलहाल पुलिस उसके अवशेष को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. वही इस घटना के बाद गांव में तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

