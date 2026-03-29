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जहानाबाद की बेटी का कमाल! मैट्रिक परीक्षा में मानसी कुमारी ने बिहार में हासिल किया 9वां स्थान

जहानाबाद जिले के भारथु गांव की मानसी कुमारी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 482 अंक (9-वां रैंक) प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया है. एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मानसी के पिता अवधेश उपाध्याय पुरोहित का कार्य करते हैं. मानसी भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर समाज से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:10 PM IST

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मानसी कुमारी, छात्रा
मानसी कुमारी, छात्रा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मैट्रिक के नतीजों में मानसी कुमारी ने 500 में से 482 अंक प्राप्त कर टॉप-10 की सूची में अपनी जगह बनाई है. मानसी एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता अवधेश उपाध्याय पहले ड्राइवरी करते थे, लेकिन वर्तमान में वे पूजा-पाठ के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. एमकेडी हाई स्कूल, भारथु की छात्रा मानसी ने अपनी इस सफलता से न केवल अपने माता-पिता और गांव, बल्कि पूरे जहानाबाद जिले का मान बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धि के पीछे दिन-रात की कड़ी मेहनत और अटूट अनुशासन की बड़ी भूमिका रही है.

अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए मानसी ने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बिहार के टॉपर्स की सूची में शामिल होंगी. मानसी का सपना बहुत ऊंचा है. वे भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहती हैं. उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि वे एक ऐसी अधिकारी बनना चाहती हैं जो समाज से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सके. मानसी ने यह भी साझा किया कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगी ताकि उनका प्रशासनिक अधिकारी बनने का संकल्प पूरा हो सके.

मानसी की इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया है. उनकी मां पूजा देवी अपनी लाडली की कामयाबी पर फूले नहीं समा रही हैं. वहीं, मानसी के चाचा अपनी भतीजी की काबिलियत देख इतने भावुक हो गए कि उन्होंने एक बड़ा संकल्प ले लिया. उन्होंने कहा कि मानसी की उच्च शिक्षा के लिए अगर उन्हें अपने खून का एक-एक कतरा भी बेचना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसकी पढ़ाई में कभी कोई बाधा नहीं आने देंगे. गांव में जश्न का माहौल है और ग्रामीण एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस गौरवशाली पल का आनंद ले रहे हैं.

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परिणाम आने के बाद से ही मानसी के घर पर मेहमानों और शुभचिंतकों की भीड़ लगी हुई है. स्थानीय विधायक ऋतुराज कुमार खुद मानसी के घर पहुंचे और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. विधायक ने मानसी की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी बेटियां समाज के लिए गौरव हैं.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

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