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Chaiti Chhath Puja 2026: चैती छठ पूजा को लेकर एक्शन मोड में जहानाबाद जिला प्रशासन, डीएम ने किया संगम घाट का सघन निरीक्षण

Chaiti Chhath Puja 2026: जहानाबाद में जिला प्रशासन ने ठाकुरबाड़ी स्थित दरधा-यमुने संगम छठ घाट पर चैती छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान साफ-सफाई का बारीकी से अवलोकन किया गया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:07 PM IST

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चैती छठ पूजा को लेकर एक्शन मोड में जहानाबाद जिला प्रशासन
चैती छठ पूजा को लेकर एक्शन मोड में जहानाबाद जिला प्रशासन

Chaiti Chhath Puja 2026: जहानाबाद में आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है. रविवार (22 मार्च) को जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय के साथ-साथ डीडीसी डॉ. प्रीति, एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारियों ने शहर के ठाकुरबाड़ी स्थित दरधा-यमुने संगम छठ घाट का सघन निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जमीनी हकीकत जानी और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.

साफ-सफाई का बारीकी से अवलोकन
​निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने घाट की सीढ़ियों, पहुंच पथ और परिसर की साफ-सफाई का बारीकी से अवलोकन किया. उन्होंने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को स्पष्ट लहजे में कहा कि सभी सफाई और रंग-रोगन के कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरे होने चाहिए. काम में किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीएम ने निर्देश दिया कि ठाकुरबाड़ी स्थित संगम घाट शहर के प्रमुख घाटों में से एक है. संगम घाट पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग और रोशनी का पुख्ता प्रबंध किया जाए. इतना ही नहीं, महिला व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम और सुलभ रास्तों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा.

यह भी पढ़ें: जमुई में चैती छठ पूजा का नहाय-खाय के साथ शुभारंभ, बाजारों में रौनक

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समय से पूर्व सभी तैयारियां संपन्न​ कराने का निर्देश
साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे युद्ध स्तर पर कार्य कर समय से पूर्व सभी तैयारियां संपन्न कराएं. इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में चिह्नित सभी छठ घाटों की साफ-सफाई से लेकर आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है. महिला छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे. साथ ही, आवागमन के रास्ते की साफ सफाई और रोशनी का उत्तम प्रबंध कराया जाएगा. छठ घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल नगर परिषद द्वारा रखा जा रहा है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

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