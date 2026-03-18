23 मार्च को जहानाबाद में सजेगा CM का दरबार, DM ने दिए समय सीमा में काम पूरा करने के सख्त निर्देश

Jehanabad News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर जहानाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह रेस हो गया है. आगामी 23 मार्च को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने संयुक्त रूप से सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल और गांधी मैदान का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया.

बता दें कि मुख्यमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान जिले में संचालित सात निश्चय योजना समेत अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का न केवल निरीक्षण करेंगे, बल्कि कई नई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ भी करेंगे. इसके अतिरिक्त, जिलास्तरीय समीक्षा बैठक और आम जनता के साथ सीधा जन संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. ​

निरीक्षण के क्रम में डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आम जन की सुविधाओं तक का खाका तैयार कर रहे है साथ ही बड़े पैमाने पर वाहनों की पार्किंग के लिए स्थल चिन्हित किए गए. सभा स्थल पर बैरिकेडिंग, पेयजल, संपर्क पथ और प्रदर्शनी स्टॉलों के लिए स्थान निर्धारित किए गए. पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को कार्यक्रम स्थल की ओर आने वाली सड़कों की अविलंब मरम्मत और समतलीकरण का आदेश दिया गया. ​

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डीएम ने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों की तरफ से लगाए जाने वाले स्टॉल आकर्षक और जानकारीपूर्ण होने चाहिए. उद्देश्य यह है कि आम जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिले और पात्र लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकें.

​मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें. तैयारियों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएग. इस संबंध में डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है. समय सीमा के अंदर पूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिलाई प्रशिक्षण सहित कई कई योजनाओं का उदघाटन एवं शिलान्यास करेंगे.

इधर एसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. ईद के मद्देनजर पहले से ही साढ़े पांच सौ अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में तैनात रहेगा.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

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