जहानाबाद में रामनवमी को लेकर प्रशासन मुस्तैद, DM-SP ने फ्लैग मार्च निकाल कर दिया शांति का संदेश

Jehanabad News: जहानाबाद में रामनवमी को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है. इस दौरान DM और SP ने फ्लैग मार्च निकाल कर शांति का संदेश दिया. साथ ही, जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
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Jehanabad News: जहानाबाद में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. शहर की सुरक्षा को लेकर चाक-चौबंद व्यवस्था तो की ही जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ रामनवमी के पूर्व संध्या पर डीएम एसपी के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया. यह फ्लैग मार्च नगर थाना से निकल कर विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए अरवल मोड़ पहुंची जहां इसका समापन किया गया. फ्लैग मार्च के दौरान सभी संवेदनशील स्थानों पर मार्च किया गया. पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की. जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
रामनवमी को लेकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील जगहों को चिह्नित कर विशेष निगरानी रखी जा रही है साथ ही इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल मंगाए गए है. इस संबंध में डीएम अलंकृता पांडेय ने बताया कि रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामनवमी पर्व के दौरान किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा. इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कप्तान अपराजित लोहान ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि रामनवमी के जुलूस में डीजे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 25 से ज्यादा डीजे जब्त किए जा चुके हैं.
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'आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाए'
साथ ही, शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका में 2000 से अधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. एसपी ने बताया कि जुलूस निकालने वाली समितियों के साथ निरंतर संपर्क साधा जा रहा है और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक ब्रीफिंग दी जा चुकी है. फ्लैग मार्च के जरिए प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग बिना किसी डर के हर्षोल्लास के साथ पर्व मना सकें. शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल सादे लिबास में भी तैनात रहेगा. उन्होंने लोगों से भी अपील किया है कि आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाए.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद