Jehanabad: डीएम और एसपी ने निकाला संयुक्त मार्च, शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाने की अपील

Jehanabad: जहानाबाद में डीएम और एसपी ने दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर में फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. साथ ही, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें. 

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:25 PM IST

Jehanabad News: जहानाबाद में दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से शहर में फ्लैग मार्च निकाला. यह मार्च ऊंटा मोड़ से शुरू होकर महलचक, पंचमहल, ठाकुरबाड़ी, नया टोला समेत विभिन्न चौक-चौराहों एवं पूजा पंडालों से होकर गुजरा. फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं. 

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया. इस मौके पर डीएम ने बताया कि दशहरा को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है. शहर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं. वहीं, एसपी ने भरोसा दिलाया कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस हर स्तर पर तैयार है. उन्होंने बताया कि पुलिस सादे लिवास में भी लगातार गश्त कर रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. 

प्रशासन के दिशा-निर्देशों का करें पालन 

एसपी ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वे निर्भीक होकर पर्व का आनंद लें. प्रशासन ने सभी पूजा समितियों से अनुरोध किया कि वे प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कानून व्यवस्था बाधित हो. पुलिस आमजन की सेवा में तत्पर है और हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है. 

यह भी पढ़ें: BJP ने तेजस्वी-राहुल को बताया 'कलयुग का रावण', RJD ने बोला तीखा हमला

पुलिस जवानों के लिए रेन कोट की व्यवस्था

वहीं, मौसम को देखते हुए ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों को रेन कोट भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि सुरक्षा में कही चूक न हो. वहीं, इस अवसर पर डीएम अलंकृता पांडेय, एसपी विनीत कुमार, एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा,सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल रहे.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार, जहानाबाद

